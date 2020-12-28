جنوب أفريقيا تتخطى المليون إصابة بكورونا: نصف الحالات بالقارة السمراء

أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أنَّ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز حاجز المليون، وهو ما يضع جنوب أفريقيا في مقدمة الدول الأفريقية التي تعاني من فيروس كورونا، ويصل بإجمالي الاصابات بها إلى ما يقرب من نصف الإصابات في دول القارة السمراء مجتمعة.

وتجاوزت جنوب أفريقيا، الأكثر تضررًا بالفيروس في القارة، حاجز المليون إصابة بعد تسعة أيام فقط من الوصول إلى 900 ألف إصابة، وذلك بحسب تقرير لوكالة «سبوتنيك».

2.5 مليون حالة في أفريقيا

وكان إحصاء لوكالة «رويترز»، قبل أيام قليلة، قد أظهر أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا تخطى 2.5 مليون حالة، في الوقت الذي تضرب فيه موجة ثانية من الفيروس القارة السمراء.

وطبقا لهذا الإحصاء تشهد دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وموريتانيا وغانا وساحل العاج زيادة حادة في الحالات، وتسجل معدلات قياسية تقريبا من الإصابات.

وأرجع الاحصاء الذي نشرته «سكاي نيوز عربية»، القفزة الكبيرة التي حدثت في اصابات كورونا بالقارة السمراء إلى تراخي السكان في إجراءات الوقاية وتخليهم عن قواعد التباعد الاجتماعي.

وطبقا لتحليل «رويترز» سجلت أفريقيا نحو 454 ألف حالة جديدة خلال الثلاثين يوما الماضية أي نحو 18% من إجمالي الإصابات وعددها 2.5 مليون حالة.

البلد الأشد تضررًا

لكن ما زالت جنوب أفريقيا البلد الأشد تضررًا من الفيروس، حيث يشهد هذا البلد زيادة حادة في حالات العدوى منذ بداية ديسمبر الجاري.

وتترافق هذه الزيادة مع إعلان جنوب أفريقيا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أسرع انتشارًا وأكثر قدرة على اصابة البشر مقارنة بالسلالات السابقة، وهو ما أسهم في رفع أعداد الإصابات.