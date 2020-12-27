باحث في الفيروسات: سلالة كورونا الجديدة قد تؤثر على الأطفال بشكل أكبر

قال الدكتور إسلام حسين، المختصص في علم الفيروسات وباحث بجامعة مساتشوستس الأمريكية، إن كلمة سلالة تُطلق عند التأكد بشكل تام من أن الفيروس المتحور اكتسب خصائص من الناحية البيولوجية وإحداثه لزيادة المرض واكتسابه القدرة على الهروب من الاستجابة المناعية، موضحًا أنه حتى اليوم كل المعلومات عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، هي الزيادة المفاجئة في أعداد الإصابات في المناطق التي تُرصد فيها هذه السلالة ومنها جنوب إنجلترا.

زيادة طفيفة في أعداد إصابات كورونا من الأطفال بلندن

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc»، أنه من حسن الحظ أن الأطفال هم الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، إلا أن إنجلترا لاحظت مؤخرًا ورصدت زيادة طفيفة في أعداد الإصابات من الأطفال خاصة من الفيروس المتحور، وبالتالي إما أن يكون الفيروس المتحور أصبح يصيب الأطفال بشكل أكثر من الأول، أو هذا حدث بسبب الاختلاط بين الطلاب في المدارس بلندن.

على كل مواطن الشعور بالمسؤولية تجاه أسرته في ظل جائحة كورونا

وشدد المختصص في علم الفيروسات وباحث بجامعة مساتشوستس الأمريكية، على ضرورة قيام كل شخص بأخذ الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة، فكل مواطن عليه أن يشعر بالمسؤولية تجاه أولا أسرته وأبنائه ثم تجاه منطقته ثم تجاه دولته.

ريهام إبراهيم: المعركة مع كورونا لم تنتهِ بعد

من ناحية أخرى، ذكرت الإعلامية، أن المواطنين لديهم تراخٍ كبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فالمواطنون ينظمون حفلات ويقومون بخروجات ولا يبالون أو يعطون اهتمامًا بشأن الجائحة التي يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، والمعركة مع كورونا لم تنتهِ حتى الآن.

إصابات كورونا حول العالم أصبحت مرعبة

وتابعت: «عملية الوعي الذي نتحدث عنه دي مش مجرد مصطلح بنتكلم علية، الدنيا لسه بتزيد في الإصابات في كل دول العالم سواء إصابات أو تحور للفيروس في كل دول العالم، هناك دول الإصابات فيها أصبحت بشكل مرعب»، متسائلة: «هي الناس بتتحدى نفسها في المرض ومش عايزة تاخد بالها من صحتها ليه والإصابات بتزيد بسبب الإهمال والتراخي والناس السبب».