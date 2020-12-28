الصحة: تجربة مصر في مواجهة أزمة كورونا فريدة وتدعو للفخر

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة، إن جيش مصر الأبيض من الأطباء أثبت أنه لديه احترافية ووطنية ومستعد للتضحية بالغالي والنفيس من أجل بلده، مشددا على أن مصر لديها تجربة فريدة وسط تخبط العالم بأزمة فيروس كورونا، والتجربة المصرية تدعو للفخر، فالدولة المصرية اختارات العلم فقط كوسيلة للنجاة من هذه الجائحة، ومصر كانت لها خط ثابت وفريد ودول كثيرة طبقت بروتوكول العلاج المصري لديها.

لجنة علمية تضم كل الخبرات

وأضاف عبدالفتاح، خلال حديثه على شاشة «إكسترا نيوز»، أن لجنة إدارة الأزمة على مستوى مجلس الوزراء ووزارة الصحة تضم كل الخبرات الممكنة في التعامل مع هذه الأزمة وتعمل على وتحديث بروتوكلات التعامل مع الحالات وتحديد الأدوية المناسبة.

الأدوية جميعها ليست خطأ أو صحيحة طول الوقت

وشرح رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة، أن الأدوية جميعها ليست خطأ على طول الخط أو صحيحة طول الوطن، ولكن لا بد من تحديد الأدوية وتحديد لمن يتم إعطائه هذه الأدوية والتوقيت الصحيح والجرعة التي يجب أن يتلقاها.

الأشعة والتحاليل وسائل سريعة لتحديد إصابة كورونا

وشدد على أن الأمراض التنفسية وخاصة بفصل الشتاء متشابهة، والقادر على تشخيص الحالة بصورة صحيحة هو الطبيب من خلال التحاليل المعملية والأشعة.

وأكمل: «الجري وراء المسحة الطبية الخاصة بكورونا والتي قد تستغرق ووقت وأموال ليس صحيحا، ولكن من الهام سرعة التشخيص لتلقي العلاج لإنقاذ المريض وهو ما يتم من خلال الأشعة والتحاليل وهي وسائل سريعة تمكن الفرق الطبية من تحديد الحالة هل هي كورونا أم لا، بغض النظر عن المسحة».