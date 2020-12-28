جامعة دمنهور عن فصل طالب: روج شائعة إغلاق كلية بسبب تفشي إصابات كورونا

أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن قرار فصل الطالب مصطفى شعلان صدر من قبل مجلس تأديب كلية التجارة بأغلبية الآراء، وذلك بعد التحقيق معه في واقعة نشره أكاذيب وشائعات قد تحدث بلبلة بين صفوف الطلاب، حيث ذكر على غير الحقيقة أن حالات كورونا كثيرة ظهرت بكلية الزراعة، وأنها أغلقت 4 أيام، علما بأنه طالب بكلية التجارة، ولاعلاقة له بكلية الزراعة.

وقال «صالح» في اتصال هاتفي مع «الوطن»، إن «جميع الطلاب الموجودين بالجامعة أبنائي ومسؤول عن مستواهم التعليمي وأمنهم وسلامتهم، وأسعى دائمًا لتذليل العقبات أمامهم، وما حدث من الطالب مصطفى شعلان خطأ كبير، حيث خرج على قناة تليفزيونية وزعم أن مبنى كلية الزراعة أغلق بسبب تفشي حالات كورونا، وهو مالم يحدث مطلقًا، خاصة أن إجراءات الوقاية والحماية تتم بشكل منتظم بجميع مباني الجامعة».

وأضاف، أنه جرى التحقيق مع الطالب بمجلس التأديب بكلية التجارة، وتبين كذب إدعاءاته وتصريحاته، ما استوجب اتخاذ قرار رادع لكل من يروج لشائعات، لافتًا إلى أنه رغم إطلاق «هاشتاج» يطالب بتقديم الطالب للمحاكمة، إلا أن الكلية فضلت معاقبته داخليًا، وذلك بقرار فصله لمدة عام.

وقرر مجلس تأديب كلية التجارة بجامعة دمنهور، أمس الأحد، فصل الطالب مصطفى شعلان، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، من الكلية لمدة عام دراسي، وذلك بعد الحصول على أغلبية أصوات أعضاء مجلس التأديب.

وصدر القرار رسميًا من إدارة الكلية بدون توضيح سبب الفصل كتابيًا، في الوقت الذي أكد فيه الطالب أن التحقيق جرى معه بخصوص مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، متحدثًا عن الزحام داخل قاعات الكلية، بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال «شعلان»: لم أرتكب أي مخالفة بالكلية تستدعي التحقيق معي، وقضيت طوال عام ونصف مثالًا للطالب الملتزم دراسيًا، وكل ذنبي أنني أجريت بمداخلة هاتفية ببرنامج تليفزيوني أشكو فيها حال الكلية.