محافظة الدقهلية: لا مد لـ«التصالح» وآخر ديسمبر نهاية المهلة

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، أن آخر ديسمبر 2020 هو الموعد النهائي لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين بنطاق المحافظة ولا يوجد مد إطلاقا لفترات جديدة، وأن العمل مستمر أيام الجمعة والسبت القادمين، وفي الفترات المسائية، لتلقي طلبات المواطنين، وناشدت المواطنين المعنيين بقانون التصالح الاستفادة بسرعة التقدم بطلبات التصالح تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء.

ووجهت المحافظة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل الجاد لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح من المواطنين وأهمية التيسير عليهم، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمها المواطنون للتصالح حتى الآن بمحافظة الدقهلية بلغت 152 ألفا و798 طلبا بنسبة 99.8% من المخالفين، وأن إجمالي المتحصلات بلغت مليارا و88 مليونا و664 ألف جنيه.