موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر، مع مباراة تجمع الزمالك وسموحة على استاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ3 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد موعد مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تنطلق صافرة الحكم معلنة بدء مباراة الزمالك ضد سموحة في مباريات الأسبوع الـ3 من عمر الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وفي تمام 7 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

تقام المباراة بين فريقي الزمالك وسموحة في الدوري المصري على استاد برج العرب، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الزمالك المركز الـ9 في قائمة الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط استطاع الحصول عليها من خلال خوض 2 مباراة، فاز في جولة، وتعادل في أخرى أحرز خلالها 3 أهداف ودخل في شباكه هدف وحيد، فيما فريق سموحة المركز السابع، برصيد 5 نقاط، إذ خاض 3 مباريات، فاز في مباراة، وتعادل في 2 أخرى، أحرز خلالها 4 أهداف ودخل في شباكه 3 أهداف.

تشكيل الزمالك المتوقع

ويخوض الزمالك المباراة بقيادة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق، ساعيا للفوز في المباراة لحصد الثلاث نقاط.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق الزمالك في مواجهة سموحة:

ـ محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

ـ حازم إمام وأحمد فتوح ومحمود الونش ومحمد عبد الغني، في خط الدفاع.

ـ محمد أوناجم وحميد أحداد، في خط الهجوم.

ـ فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وأشرف بن شرقي، في خط الوسط.