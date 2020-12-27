رئيس الزمالك المعزول ينفعل في المحكمة: ليه التأجيل أسبوعين؟

استشاط رئيس الزمالك المعزول، غضبا، عقب قرار محكمة القضاء الإداري، بتأجيل الدعوى المقامة منه، لوقف قرار اللجنة الأوليمبية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، ليوم 14 يناير المقبل، قائلا: «ليه تأجيل أسبوعين، أنا مش هسكت».

وطالب رئيس الزمالك المعزول، رئيس مجلس الدولة، بتقصير وقت الجلسة، وكذا تقصير النطق بالحكم فيها.

وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أجلت قبل قليل الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، التي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 14 يناير المقبل.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".

وأضافت «الأولمبية»، أنّ تصرفات رئيس الزمالك تشكل «تدميرا للنشء والشباب المصري».

يذكر أنّ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، انتهت في فتوي لها، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لتعلق الطلب بنزاع ما زال معروضا على القضاء.

وأوضحت الجمعية، أنّ وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلى مجلس الدولة كتابا تستفتي فيه مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- عن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.