الصحة: المسحة الطبية مكملة لتأكيد كورونا ولا يعتمد عليها بمفردها

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة، إن المسحة الطبية التي يتهافت عليها الجميع لإجراءها فور الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا ليست الوسيلة الوحيدة لتحديد إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا أم لا، فهناك الأشعة المقطعية والتحاليل المعملية التي توضح وتكشف الإصابة، مشددا على أن المسحة الطبية مكملة للإجراءات الخاصة بتأكيد الإصابة بفيروس كورونا، ولكن أيضا لا يصح الاعتماد على المسحة الطبية فقط في تحديد الإصابة من عدمها خصوصا أن كل فحص معملي له الجزء السلبي والجزء الإيجابي.

المسحة الطبية لن تكتشف الإصابة الضعيفة بالفيروس

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة خلال حديثه على شاشة إكسترا نيوز أنه إذا كان المريض الحمل الفيروسي لديه قليل المسحة الطبية لن تكتشفه، مؤكدا عل أن اختيار التشخيص الاكلينيكي والوسائل المعملية والتشخيصية والأشعة المناسبة، كانت عبقرية مصر وعبقرية التعامل مع الحالات المصابة.

السلالة الجديدة أسرع انتشارا

وتابع رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة أن التحور جزء من نشاط الفيروسات بصفة عامة وعلى رأسها فيروسات الإنفلونزا وكورونا، مشددا على أن كل ما نشر من خلال منظمة الصحة العالمية ومركز الصحة العامة بالمملكة المتحدة يتحدث عن أن السلالة الجديدة أسرع انتشارا وقدرة على الإصابة بالعدوى ولكن لم يتحدث أحد ولم يثبت بالدليل العلمي أن شراستها أكبر أن معدلات الخطر منها كبيرة أو الأعراض أكثر والعالم كله مازال يتعلم حول الفيروس.