بدء تطوير 47 قرية بالمنيا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تستعد محافظة المنيا، للبدء في أعمال تطوير 47 قرية جديدة أُدرجت ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك داخل مركز أبوقرقاص في جنوب المحافظة.

وتشمل القري التي إدارجها للتطوير بمبادرة حياه كريمة في مركز أبوقرقاص 47 هي أبو الصفا، أبوقرقاص البلد، وأبيوها، وأتليدم، وأسمنت، وبربا، والحسنية، والسحلة، والسلطان حسن، والسنبلاوين، والشيخ تمي، والفقاعي، والكرم، والمطاهرة القبلية، والنحال، وبلنصورة، وبني حسن الشروق، وكوم المحرص، ومنتوت، ومنسافيس، ومنشأة النصر (كامل سابقا)، ومنشأة دعبس، ومنشأة الزعفرانه، ومنهري، ونزلة أسمنت، ونزلة السرو، ونزلة أولاد جويد، وبني خيار، وبني سعيد، وبني عبيد، وبني محمد شعراوي، وبني موسي، وجريس، وجزيرة شيبه، وريحانة، وزاوية حاتم، وزعفرانة، وساقية موسي، وسفاي، وشرارة، وصنيم، وكفر القبلة، وكفر لبس، وكوم الزهير، ونزلة جريس، ونزلة حرز، ونزلة مكين.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد عقد في وقت سابق اجتماعا مع الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة للمبادرة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق «حياة كريمة» لإحداث تطوير شامل في 1000 قرية بـ23 محافظة، منهم 47 قرية بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، كمرحلة أولى.

أكد محافظ المنيا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمبادرة «حياة كريمة»، حيث تأتي في سياق اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، حيث تعد مبادرة حياة كريمة جزء محوري من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأضاف المحافظ أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء وبتعليمات من وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذي يستهدف إحداث تطوير في كل التجمعات الريفية بالقرى التي سيتم اختيارها لإحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات، من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، ورصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلاً عن تبطين الترع وتحسين نظم الري والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.