محافظ أسيوط يؤكد استعداد القطاع الصحي لمواجهة كورونا

شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تصدرها تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

وتناول الاجتماع التشديد على المحافظين بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد بمنتهى الشدة والحزم ودون تهاون للحفاظ على صحة المواطني.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الجاري تنفيذها للبدء الفوري مع بداية العام الجديد 2021 في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير 50 مركزا والتجمعات الريفية التابعة لها على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

واستعرض محافظ أسيوط الوضع الصحي بالمحافظة وأعداد المصابين والمتوفين وحالات الشفاء واستعداد القطاع الصحي لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا من تجهيز للمستشفيات والأسرة الداخلية سواء في العناية المتوسطة أو المركزة وأجهزة التنفس ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ومخزون استراتيجي بمخازن الأدوية والرصيد المسموح به بكميات كافية لفترة زمنية مناسبة وتغطية الاحتياجات اليومية فضلاً عن تأمين أكبر عدد من أسطوانات الأكسجين لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين.