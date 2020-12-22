محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير قرية نزة قرار بمنفلوط

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تطوير مدخل قرية "نزة قرار" التابعة لمركز منفلوط، اليوم، في إطار خطة المحافظة لتطوير القرى النموذجية بالمراكز ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بكافة القطاعات الخدمية خاصة التي تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مدخل قرية نزة قرار وتابع معدلات التنفيذ للأعمال التي يجرى العمل بها ضمن تطوير القرى النموذجية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتشرف عليها هيئة الأبنية التعليمية، وشاهد المحافظ أعمال طلاء واجهات المنازل وأعمال التشجير والنظافة وتابع أعمال رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع كما استمع إلى شرح لأهم الأعمال التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وعمد ومشايخ وأهالي القرية كما التقى المحافظ بعض عمد ومشايخ قرية نزة قرار والقرى التابعة لها موجهًا لضرورة تكاتف الجهود للمشاركة في أعمال التطوير التي تتم بالقرى لتصبح قرى نموذجية.

وقال المحافظ إنه يجرى تطوير ورفع كفاءة جميع مشروعات البنية الأساسية بالقرى الأكثر احتياجًا واختيار بعض القرى النموذجية وتعميم التجربة لتشمل باقي القرى والنجوع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى متابعته المستمرة للمشروعات وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا والتأكيد على أهمية تضافر الجهود ووضع خطة لأدوار الجهات الشريكة والتعاون بين الوزارات والمديريات والإدارات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.

ولفت إلى أن تنفيذ هذه الخطة الطموحة هدفه تغيير فعلي على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة مشيرًا إلى الدعم الذى توليه الدولة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا حيث يجرى تنفيذها بعدد 60 قرية في المرحلة الأولى وسينتهي العمل بجميع مشروعاتها مع نهاية ديسمبر 2020 على أن يبدأ العمل بمشروعات المرحلة الثانية بعدد 90 قرية بإعتمادات مالية قدرها 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم.