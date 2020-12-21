محافظ أسيوط: 144 مدرسة دخلت الخدمة في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن عام 2020 شهد تطورا كبيرا في مختلف قطاعات المحافظة، من افتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات، واستكمال العديد من المشروعات القومية التي يجرى العمل بها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، ومحاور التنمية، وقطاع الصحة والتعليم.

وذكر المحافظ، في بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة، إلى أن قطاع التعليم من القطاعات التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المدارس التي تم استلامها ابتدائيًا والجاري العمل بها بلغت 144 مدرسة بطاقة 2166 فصل دراسي، بتكلفة اجمالية بلغت 284.2 مليون جنيه خطة 2020- 2021 التي يجرى تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.

وأشار المحافظ إلى أنه تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بالتعليم وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس، كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المخلتفة لأبنائنا الطلاب، لتحسين مناخ التعليم من خلال الإنشاءات الجديدة للتغلب علي كثافة الفصول؛ فإنه تم استلام 34 مدرسة جديدة تم الانتهاء منها واستلامها ابتدائياً حتى 1 يوليو بطاقة 485 فصلا دراسيا بتكلفة 155.5 مليون جنيه.

وأضاف، أنه يجرى العمل في 23 مدرسة أخرى بتكلفة 128.8 مليون جنيه، لافتًا إلى أن عدد المدارس التي تم استلامها ابتدائيا في الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يوينو 2020، بلغ 65 مدرسة جديدة، بإجمالي عدد فصول 1032 فصلا دراسيا، بتكلفة إجمالية بلغت 386.3 مليون جنيه، مشيدا بجهود هيئة الأبنية التعليمة، حتى يتم تغطية احتياجات جميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكدا استمرار خطة المحافظة والمضي قدمًا في خطة التوسع في المدارس الجديدة.