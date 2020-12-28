التأمينات: صرف معاشات يناير 2021 لـ10.5 مليون مواطن.. الأحد

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم صرف معاشات يناير 2021 يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير، بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليون جنيه.

جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات

وأوضح رئيس الهيئة، لـ«الوطن»، أنه سيتم صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، مؤكدا على جاهزية جميع منافذ الهيئة لتستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

شرائح صرف المعاشات

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقسيم الصرف إلى ثلاث شرائح كالتالي:

- الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق الثالث من يناير2021، والتي تتقاضى أقل من 1000 جنيه، وتبدأ الشريحة الثانية التي تتقاضى أقل من 2000 جنيه يوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

وأشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت ميزة مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها بـ12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

من جانبه، أكد بنك ناصر الاجتماعي، أنه يتم الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، إذ تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه.

ولفت إلى أنه أصدر تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.