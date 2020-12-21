صرف معاشات يناير 2021 لـ10.5 مليون مستفيد خلال أيام

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاهزية المنافذ لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لصرف معاشات شهر يناير 2021، لنحو 10.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، خلال أيام.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، قد أكد أنه مع استمرار جائحة فيروس كورونا، واستمرارًا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدي فيروس كورونا، سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد.

تقسيم صرف المعاشات إلى 3 شرائح

وأضاف رئيس الهيئة، أنه سيتم تقسيم صرف المعاشات إلى 3 شرائح، أسوة بما تم في الأشهر السابقة، وإتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي «ATM»، والصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الهيئة، توفير مندوبي البنوك المصرية، داخل منافذ صرف الهيئة، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت «ميزة»، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارًا من الشهر التالي، وذلك استمرارًا للعمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، بكل سهولة ويسر.

وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.

صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس أول يناير

وفى هذا السياق، أكدت القومية للتأمينات، أنه سيتمّ صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس، أول يناير المقبل، مشيرًا إلى أن المستحقين للعلاوات الخمس هم المحالين للمعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدني، وتصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة.

وأوضح أنّه جرى صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس، مع معاش شهر أكتوبر، بعد إعلان ضم 60 ألف مستحق جديد في أغسطس الماضي من القطاع الخاص، والقطاع العام والسواقط من دفعة يوليو الماضية، التي استفاد منها 2.4 مليون مواطن، مشيرا إلى أنّ الدفعة الرابعة ستصرف أول أبريل 2021.