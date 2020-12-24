بنك ناصر: صرف معاشات يناير 2021 خلال أيام.. والبدء بالشريحة الأولى

قال محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر -العضو المنتدب للبنك، إن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، وجهت باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهريناير 2021 من بنك ناصر الاجتماعي، والمقرر صرفها خلال الأيام المقبلة.

الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أنه يتم الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، إذ تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه .

ولفت إلى أنه أصدر تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

وأكد «عشماوي»، أن البنك يحرص على تقديم أفضل الخدمات، إلى جانب توفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات، وتلبية متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار كورونا

وأضاف، أنه تم التنبيه على كل الفروع، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطارالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خطة صرف معاشات شهر يناير 2021، لمايقرب من 10 ملايين ونصف مليون مواطن، على مستوى الجمهورية، خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أنه سيتم تقسيم الصرف إلى نحو 3 شرائح ، حيث يتم تقسيم صرف المعاشات والقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد البالغ عددهم 6مليون و500 ألف مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بماتم فى الأشهر السابقة، والبدء بالشريحة الأولى التى يصل عددها إلى 2.4 مليون قائم بالصرف .

عوض: 322 مليارا و300 مليون جنيه إجمالى إيرادات الهيئة

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، أن اجمالى ايرادات الهيئة عن العام المالى 19- 2020، وصلت إلى 322 مليارا و300 مليون جنيه، مقابل 240 مليار جنيه عن العام المالى الماضى، لتصبح نسبة الزيادة 34.3%.

ولفت إلى أن قيمة مصروفات الهيئة عن العام المالى 19-20 20، وصلت إلى 228 مليارا و300 مليون جنيه مقابل 184 مليارا و700 مليون عن العام الماضى، بزيادة قدرها 23.6%.