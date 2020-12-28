القليوبية: 216 ألف إجمالي طلبات التصالح بمتحصلات 1.2 مليار جنيه

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي تلقتها أجهزة المحافظة، حتى الآن، بلغ 216 ألف و304 طلبات، بجملة عوائد محصلة بلغت مليار و215 مليون و147 ألف جنيه، وذلك قبل 3 أيام من نهاية المهلة المقررة لإجراءات التصالح بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وجدد محافظ القليوبية تأكيده على أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكداً استمرار تلقي طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى استمرار تحصيل رسوم جديدة التصالح، بنسبة 25% من قيمة المخالفة، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.

وأوضح الهجان أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات، وهو البناء بدون ترخيص، مشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين والتأكيد على هيبة وحقوق الدولة.

وناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن، سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه، لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجاري، تحقيقاً للصالح العام.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، اتخذ محافظ القليوبية العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح، ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20%، وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات، وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلاً عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.

كما أقرت المحافظة تسهيلات بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، حيث جرى تحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها، ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.