«الإعلاميين» تستعد لـ«مقالب» رامز جلال في رمضان: حذرت mbc من التعامل معه

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه رامز جلال حال تقديم برنامجه في شهر رمضان المقبل دون أن يتقدم للنقابة لتقنين وضعه، موضحا أن قانون نقابة الإعلاميين حظر ممارسة العمل الإعلامي دون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، وفقا لنص المادتين 2 و19 من القانون، سواء بالحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزوالة المهنة حسبما ينص قانون النقابة.

سعدة: رامز جلال لم يتقدم بطلب للحصول على تصريح مزاولة مهنة

وأشار سعدة في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن رامز جلال، لم يتقدم حتى الآن بأوراقه لنقابة الإعلاميين لتقنين وضعه، لافتا إلى أن القرار الذي اتخذته النقابة في أبريل الماضي بمنع ظهوره في جميع وسائل الإعلام لحين توفيق أوضاعه، لأنه يمارس نشاطا إعلاميا ويقوم بتقديم برامج.

وتابع نقيب الإعلاميين، بقوله «إذا خرج رامز ببرنامج المقالب الخاص به في شهر رمضان المقبل دون تقنين وضعه في نقابة الإعلاميين فسيتم تحرير محاضر رسمية وستتقدم النقابة ببلاغ للنيابة العامة ضده بتهمة انتحال صفة إعلامي»، مشددا على أنه حتى بعد حصوله على تصريح مزاولة المهنة فإن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، إذ يجب عليه الالتزام بمثياق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وسيخضع كأي عضو للتحقيق حال مخالفته لقواعد وضوابط المهنة.

وكانت النقابة قد أخطرت قناة mbc مصر، بقرار منع ظهور رامز جلال بسبب المخالفات التي تم رصدها ببرنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» الذي بثته القناة شهر رمضان الماضي، وأهابت النقابة بقنوات MBC بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم، كما أهابت بضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج «لما في ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كل في مجال تخصصه» بحسب تعبيرها.

وقالت النقابة إن البرنامج «تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصري، ورسخ البرنامج للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية» واتهمت رامز جلال بأنه قام بالاستهزاء والإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين، خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية.

الأعلى للإعلام يحذر بتطبيق لائحة الجزاءات

وقبل أيام حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من أي برامج مقالب تقوم بالسخرية من أي فنان، مطالبا الفنانين بالابتعاد عن المشاركة في هذه البرامج، التي تحط من قدرهم، كما توعد المجلس، على لسان كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في تصريح خاص لـ«الوطن»، بالبحث فيما ورد بقانون المجلس ولائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات لتطبيق ما ورد بها.