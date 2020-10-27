خالد الصاوي: "كورونا" منعني من أداء العمرة مع رامز جلال

قال الفنان خالد الصاوي، إن انتشار وباء "كورونا"، منعه من أداء مناسك العمرة رفقة زميله الفنان رامز جلال.

وصرح "الصاوي"، لـ"الوطن"، أنه كان يعتزم أداء العمرة هذا العام، وعلى الرغم من امتلاكه لصداقات داخل الوسط الفني وخارجه، إلا أنه اختار رامز جلال للسفر معه، بحسب قوله.

وأضاف: "تواصلت مع رامز هاتفيا قبل ظهور كورونا، واتفقنا على كل الترتيبات المتعلقة بالسفر، ولكن جاء انتشار الوباء ليتسبب في إلغاء الرحلة، حيث حدثني رامز حينها وقال لي (قفلتها يا صاوي)".

ويتعاون خالد الصاوي مع رامز جلال في فيلم "أحمد نوتردام"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، حيث تدور أحداثه في أجواء من الإثارة والكوميديا الممزوجة بالرعب.

ومن المقرر منح خالد الصاوي جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي في حفل ختام دورته الرابعة المقرر إقامتها الجمعة المقبلة.

وكان الفنان خالد الصاوي، قد حرص على حضور افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة بصحبة زوجته، وأثناء سيره على الريد كاربت تعرقل في فستان زوجته وكاد يسقط على الريد كاربت.

وحرص "الصاوي" على ارتداء الكمامة هو وزوجته خلال دخولهما الافتتاح ولم ينزعاها إلا من أجل التصوير.

وكان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن عن ملصق دورته الرابعة، التي من المقرر إقامتها في الفترة من 23 لـ31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".