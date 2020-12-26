تحذير مبكر لرامز جلال.. «الأعلى للإعلام» لبرامج مقالب رمضان: ممنوع السخرية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات تجاه برامج المقالب أو التسلية التي تسخر من الفنانين لا سيما في شهر رمضان المبارك، مطالبا الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج التي تنال من صورتهم.

وقال جبر في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه يقصد أي برنامج يسخر من الفنان المصري بصرف النظر عن الأسماء، موضحا أن أكبر جزاء يوقع على هذه البرامج أن يقف الرأي العام ضدها، وتابع «التسلية بالسخرية من أسوأ أنواع البرامج، وأناشد الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج لأن الفنان قيمة ومثل، وسنبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات».

«الإعلاميين» طالبت رامز بتوفيق أوضاعه

ويعد برنامج رامز جلال من أبرز برامج المقالب التي يتم بثها في شهر رمضان منذ عدة سنوات، وقد أثار لغطا كبيرا لا سيما في شهر رمضان الماضي؛ حيث تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى ضد البرنامج كما أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» على قناة mbc مصر، وعلى أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وقد عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورشة عمل الأربعاء الماضي حول الدراما وتأثيرها في المجتمع بحضور عدد من الفنانين والمنتجين والمؤلفين، لا سيما في ظل قرب حلول شهر رمضان المبارك، وانتقد كرم جبر رئيس المجلس، فكرة السخرية من الفنانين في بعض البرامج الرمضانية وقال إن «الفنان يقود الفكرة والرأي مينفعش أجيبه في برنامج الطخه بالبوهيا الحمرا والخضرا وأخليه يعيط ويصرخ لأنك كفنان ملك للمجتمع، وليس ملك لمن يدفع لك نريد رفع شعار اعتز بفنك».

وأكد جبر أن هناك العديد من التوصيات التي ستشرف لجنة الدراما في المجلس على متابعتها منها وضع خطة مستقبلية للأعمال الدرامية وإجراء استطلاع رأي لمعرفة احتياجات الجمهور، فضلا عن وضع إطار تنظيمي لطرح وتنفيذ الأفكار.

لجنة الدراما تتواصل مع النقابات الفنية

وأشار رئيس الأعلى للإعلام إلى أن الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس ورئيس لجنة الدراما، ستتواصل مع النقابات الفنية المختصة فضلا عن تنظيم إجتماعات عاجلة لحل المشكلات التي تعاني منها الدراما المصرية، وقال «لدينا لجنة الدراما التي تتبع المجلس، وهو مستقل بنص الدستور وستتواصل مع النقابات الفنية المختصة، وسنناقش أكثر من قضية منها الترويج للأعمال المصرية في بعض الدول».