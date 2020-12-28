محامي ليلى غفران عن اتهامها له بسرقة خاتمها الألماظ: تحتاج شهرة فقدتها

قال المحامي حسن أبو العنيين، إنه يملك المستندات والأوراق الرسمية التي تؤكد تنازل الفنانة ليلي غفران عن قضية الخاتم المرصع بالألماظ منذ عام 2009، وذلك بعد اتهامها إياه بسرقة الخاتم.

وكانت ليلي غفران قد عادت إلى إثارة الجدل من جديد عبر اتهامها لمحاميها السابق بسرقتة خاتم مرصع بالألماظ، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك» وذلك بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق هذه القضية، الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثيرين من مستخدمي التواصل الاجتماعي عن مصير الخاتم المرصع بالألماظ.

وأضاف أبو العنيين في تصريحات لـ«الوطن» أنه عندما تم القبض على الفتاة وبحوزتها خاتم الألماظ، طلبت النيابة من الفنانة ليلي غفران الفاتورة الخاصة بشراء الخاتم، إلا أن الفنانة لم تستطع العثور على الفاتورة، ما يؤكد أن الخاتم جاء عن طريق هدية من أحد أصدقائها.

أبو العينين: الفنانة تحتاج إلى شهرة افتقدها خلال السنوات الماضية

وأوضح أنه لم يعرف السبب الحقيقي حتى الآن لحديث الفنانة ليلي غفران عن الخاتم عبر «فيسبوك»، موضحا أنه من الممكن أن تحتاج إلى الشهرة التي افتقدها وتحتاج إلى الظهور على الساحة الفترة القادمة، أو أن أحد الأشخاص المعادين له كان السبب في إقناعها بالهجوم عليه.

وأكد أن ليلي غفران، كانت زوجة شقيقه خلال السنوات الماضية، ولكن لا توجد علاقة بينهما في الوقت الحالي، موكدا على أنه لا يوجد سبب لاتهمام الفنانة بسرقته للخاتم، وأنه لن يتنازل عن ذلك القضية حتى يتم الحكم فيها من قبل القضاء المصري العادل.

ليلى غفران تتهم محاميها بسرقة خاتمها

وأشار إلى أن الفنانة ليلي غفران، ارتكبت العديد من التهم في ذلك القضية، ومنها السب والقذف وإساءة استخدام التكنولوجيا، وتعمد الإساءة له، والتي من المتوقع الحكم عليها بالحبس لمدة 3 سنوات، مؤكدا أنها قامت بتحريض العديد من أتباعها على سبه وقذفه واتهامه بالسرقة على «فيسبوك».