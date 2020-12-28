مختل عقليا يهاجم المارة ويقتل أحد المواطنين بالقليوبية

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر إثر طعنهما بسكين من مختل عقليا بمنطقة موقف شبين القناطر بميدان المحطة بمحافظة القليوبية حيث أصيب المتهم بحالة هياج وفجأة تعدى علي المارة فأصاب المجني عليهما مما اسفر عن وفاة إحداهما وإصابة الآخر.

جرى نقل المصاب والمتوفي للمستشفى وتحفظت النيابة على الجثة وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة والتحفظ على المتهم الذي ألقي القبض عليه وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر بقيام أحد الأشخاص بالتعدي علي شخصين بميدان المحطة بشبين بجوار موقف السيارات ووفاة إحداهما وإصابة الآخر.

انتقل العميد حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي وتبين قيام أجهزة الأمن بالتحفظ علي الجاني وبحوزته 2 سكين ونقل المصاب والمتوفي للمستشفى.

دلت التحريات أن المتهم يدعى رمضان البرنس من قرية كفر الشرفا دائرة المركز ومعروف عنه أنه مصاب باهتزاز نفسي حيث فوجئ المارة بالشارع بخروجه من وسط السيارات، وبحوزته 2 سكين وهاجم المارة فأصاب شخصين حيث لقى الأول مصرعه في الحال وأصيب الثاني.

وكشفت المعاينة أن المتوفي عامل فني صيانة والثاني عامل في مطحن تصادف وجودهما في مكان الحادث خلال حالة الهياج التي أصابت المتهم فقام بطعنهما وأخذ يهذي بكلام غير مفهوم حتي تمكن رجال الشرطة والأهالي من السيطرة عليه وضبطه في الحال والتحفظ علي جثة المتوفي في مشرحة مستشفى شبين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل المصاب للمستشفى للعلاج.

وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة علي الموقف بعد حالة الفزع والهلع التي أصابت المواطنين خلال الحادث وأكد شهود العيان أن المتهم معروف عنه الاهتزاز النفسي والتواجد بالمنطقة يهذي بكلمات غير مفهومة ولكن فوجئ الجميع بقيامه بمهاجمة المارة اليوم بعد إصابته بحالة هياج وبحوزته 2 سكين هاجم بهما المجني عليهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية.