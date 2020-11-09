أمن قنا يكثف جهوده لضبط "مريض نفسي" قتل ابن عمه

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا من جهودها لضبط شاب، يعاني من مرض نفسى، قام بقتل ابن عمه، بعد أن سدد له طعنات متفرقة بالجسد، قبل أن يفر هارباً، تاركاً المجني عليه غارقاً في دمائه.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً من مرفق إسعاف قنا، يفيد بمصرع شاب بعد طعنه على يد ابن عمه، مستخدماً سلاح أبيض "مطواه"، مما أدى إلى وفاته على الفور، وتم نقل جثة المجني عليه إلى مستشفى مركز نجع حمادي العام، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وأفادت التحريات الأولية بأن المجني عليه يدعى "أحمد ح. أ."، 28 سنة، توفي نتيجة جرح غائر بعد إصابته بسلاح أبيض، وتبين أن ابن عم المجني عليه قام بارتكاب الواقعة، وبسؤال أسرته والجيران، تبين أنه يعاني من حالة نفسية، وكان يعالج عند أحد الأطباء النفسين منذ سنوات، حيث يعاني من اضطرابات نفسية وعدم اتزان في شخصيته.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وتكليف المباحث الجنائية بالتحري عن ملابسات وظروف الواقعة.

وفي وقت سابق قررت النيابة العامة بمركز دشنا، شمال قنا، دفن جثة فتاة انتحرت بتعليق نفسها بحبل في مروحة غرفتها بمنزل أسرتها، في منطقة العزازية بمدينة دشنا، لمرورها بأزمة نفسية سيئة.

وبانتقال قوات الشرطة وتحرياتها، تبين انتحار الفتاة شنقا داخل منزل والدها بمدينة دشنا؛ لمروها بأزمة نفسية سيئة وفشل إنقاذها.

وبحسب الجيران لـ"الوطن"، كانت الفتاة تعاني من أزمة نفسية شديدة، ولجأت أسرتها إلى الأطباء النفسانين لعلاجها في القاهرة والمحافظات المجاورة، ثم إلى المعالجين الروحانيين، إلا أن حالتها ازدادت سوءا وانتهت بانتحارها.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مأمور مركز دشنا، بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "شهد .ح"، 18 عاما، معلقة بحبل في سقف غرفة بمنزل والدها دائرة القسم.