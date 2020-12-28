الصحة: كورونا له أعراض أساسية وبعض المصابين قد يفقدون الذاكرة مؤقتا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن كل مرض جديد يصاب به مجموعة من البشر وفي النهاية يتم حصر مجموعة من الأعراض التي ظهرت عليهم، ويتم تصنيف الأعراض أساسية وغير أساسية والأعراض الأساسية هي التي تظهر عند 100% من المصابين والعرض الذي يظهر عند 80% من المصابين يكون أقل أهمية، وهناك أعراض قد تظهر في 10% و20% من المصابين، وليست كل الأمراض تكون أعراضها مكتملة، ويكون التعريف الخاص بالمرض يتحدث عن أن المريض يصاب بعرض أو اثنين أو أكثر.

بعض مرضى كورونا يحدث لهم نسيان مؤقت للذاكرة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة خلال حديثه على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه في حالة فيروس كورونا تكون الأعراض الأساسية ارتفاع درجات الحرارة والصعوبة في التنفس والتكسير في الجسم وفقدان حاسة الشم والتذوق وبعض الأعراض بالجهاز الهضمي مثل القىء والغثيان، وهناك حالات في أوروبا وبريطانيا قالوا إن بعض المرضى يحدث لهم نسيان مؤقت للذاكرة.

مصر لم تتأخر ولم تقل عن الدول العظمى بلقاح كورونا

فيما تابع رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة أنه من الأشياء التي تدعو للتفاؤل أن القيادة السياسية وأجهزة الدولة بقيادة رئيس الوزراء ووزارة الصحة استطاعت توفير اللقاحات للشعب المصري، ولم تتأخر ولم تقل عن الدول العظمى لأن مصر دولة عظيمة، وبالفعل تستعد الوزارة للتنسيق لتطعيم الفئات الأولى بالرعاية والمعرضة للخطورة في حال اصابتها بالفيروس.

1226 حالة كورونا جديدة

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة، بيكون بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و 7405 حالة وفاة.