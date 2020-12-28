الصحة: لا سبيل للحد من انتشار كورونا إلا بوعي المواطنين (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة إن مصر من الدول القلائل في مجال الصحة العامة والمجتمعية التي تتعامل مع أزمة فيروس كورونا ليحذو حذوها الدول الأخرى، شارحا بأن قدرة الدولة المصرية على علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا تتم على أكمل وجه، ولكن يظل الذراع الآخر للمعادلة غلق دائرة الانتشار المجتمعي، خصوصا وأنه لاسبيل لها إلا بوعي المواطنين وتطبيقهم للإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات كي تظل الحالة المصابة حالة واحدة تعالجها وزارة الصحة.

النوم المبكر والتغذية المتوازنة هامة

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة خلال حديثه على شاشة «إكسترا نيوز» أن المواطن عليه الالتزام بارتداء الكمامات وغسل يديه بصوره مستمرة كل 10 دقائق وعند ملامسة أي أسطح ولا داعي للسلام، والتباعد وترك مسافات آمنة، والتهوية الجيدة والبعد عن الأماكن المزدحمة والنوم مبكرا والحصول على أغذية متوازنة وممارسة الرياضة والالتزام بآداب الصحة العامة.

لادواء إلا بوصفة طبية

كما تابع رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة أن العلاج والدواء شئ هام للغاية وشئ خطير للغاية، مشددا على عدم تناول الأدوية إلا بوصفة طبية من متخصص بالفريق الطبي، ومصر بكل إمكانياتها تغطي ربوع مصر بالمستشفيات وأكثر من 5000 وحدة صحية ومنشآت طبية جميعها ترحب باستقبال المواطن المصري وعلاجه في حال الإصابة.

متعافي كورونا غير محمي من الإصابة مرة أخرى

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة أنه هناك مصابي كورونا ولديهم مضادات أجسام لفترة وهناك مصابي كورونا تعافو ولكن ليس لديهم مضادات أجسام، وليس معنى الاصابة بفيروس كورونا التخلي عن الحذر، فالمناعة من الضوابط الوقائية، وليس معنى الإصابة من قبل كون مناعة ضد الفيروس، ومن تكونت لديه مناعة ضد الفيروس لاتستمر لفترات طويلة، ويجب عدم التخلي عن الضوابط الوقائية لأنه لايوجد من يقول أن من أصيب بكورونا محمي من الإصابة مرة أخرى.