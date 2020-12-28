الصحة: مستعدون لموجة كورونا الثانية منذ أكثر من شهرين.. «فيديو»

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة، إن إدارة أزمة فيروس كورونا تتم بصورة مؤسساتيه بداية من توجيهات القياجة السياسية ولجنة إدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتر مصطفى مدبولي ولجنة إدارة الأزمة بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن مصر مرت بمرحلة كانت أعداد الإصابات بها بالعشرات وأعلنت الوزارة تجاوز مصر للموجة الأولى من فيروس كورونا، وبدأ العالم حينها يتحدث عن موجة ثانية محتملة وبدأت الأعداد تزيد بأوروبا كانت توجيهات وزارة الصحة والسكان أن مصر لابد وأن تكون مستعدة وبالفعل استعدت الوزارة منذ أكثر من شهرين وقبل زيادة الأعداد المصابة بالفيروس.

رفع كفاءة الفرق الطبية والتدريب مستمر لمواجهة كورونا

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة خلال حديثه على شاشة إكسترا نيوز أنه تم رفع كفاءة الفرق الطبية والتدريب المستمر للتعامل مع الحالات وإجراءات مكافحة العدوى ومنع انتشارها ورفع كفاءة المعامل وعمل فروع للمعامل المركزية تغطي مصر جغرافيا بجميع المحافظات وتحديث بروتوكولات العلاج بصورة منتظمة ورفع كفاءة المستشفيات التي تتعامل مع الحالات وخصوصا مستشفيات الحميات والصدر، ويكفي مصر فخرا إنه وقت الحاجة للمستشفيات مصر لديها مستشفيات ولن يجهد النظام الصحي.

330 مستشفى جاهز للتعامل حالات كورونا

وتابع رئيس الإدارة المركزية للشؤن الوقائية بوزارة الصحة أنه يوجد 47 مستشفى حميات و34 مستشفى صدر و330 مستشفى جاهز للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، بالإضافة لمستشفيات العزل التي وصلت لـ27 مستشفى، مؤكدا على أنه تم توفير أجهزة لتنفس الصناعي ورفع كفاءة العنايات المركزة وتوفير شبكات الغازات بالمستشفيات والخ الساخن زادت سعته الاستيعابية، والرقم الخاص بالواتس أب، هناك خلية نحل متكاملة هدفها صحة المصريين وأمان وأمن المجتمع القومي ومواجهة الأزمة.