حكاية متحرش الدقي.. عاكس سيدة ورشق أمين شرطة بحجر في رأسه

لجأت سيدة إلي أمين شرطة للاستغاثة به من متحرش كان يتتبعها بعد أن خرجت من أحد البنوك، واستمر في مغازلتها بكلمات نابية ما جعل السيدة تستغيث بأمين شرطة خلال مباشرة عمله خدمة مرورية لنجدتها من المتحرش.

استجاب أمين الشرطة وتصدى للمتهم وبدأ في ملاحقته للقبض عليه لكن المتهم فر هاربًا عدة أمتار عندها خشي أمين الشرطة على عمله فعاد إلى مكان خدمته، لكنه فوجئ بالمتهم يلاحقه ويقذف حجرًا على رأسه فأصيب بإصابة مؤثرة.

المتحرش غازل الضحية بكلمات إباحية

ونجح عدد من المواطنين الذين شاهدوا الواقعة وشهامة أمين الشرطة في ملاحقة المتهم حتى تمكنوا من الإمساك به قبل هروبه، وأخطرت مباحث الجيزة بالواقعة فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وألقي القبض على المتهم وتم استدعاء المجني عليها لإثبات أقوالها في المحضر، وتوجهت وأدلت بشهادتها بقولها إنها كانت في طريقها إلي المنزل بعد انهاء بعض احتياجاتها في أحد البنوك وعقب خروجها تابعها المتهم وتحرش بها موجهًا إليها كلمات إباحية عندها خشيت على نفسها من الضرر فتوجهت إلي أمين الشرطة وأخبرته فتجاوب معها وبدأ في ملاحقة المتهم الذي فر هاربًا منه ثم عاد مرة أخرى وألقى بحجر على رأس الأمين.

المتهم: كنت بهزر مع السيدة بسبب جمالها الفتان

نُقل أمين الشرطة إلي المستشفى لإسعافه واتهم الشاب بالاعتداء عليه بالضرب خلال مباشرة مهام عمله انتقًاما منه بعد أن منعه من التحرش بسيدة كانت تسير في أحد الشوارع القريبة من مكان خدمته بالدقي، وواجهت المباحث المتهم بأقوال المجني عليهما واعترف بها مدعيًا أنه كان يمزح مع السيدة بعدما فتن بجمالها، كما أنه استشاط غضبًا من أمين الشرطة الذي حاول القبض عليه فقرر الانتقام منه برشقه بالحجر.

واقتادت قوة أمنية المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمتي التحرش والإصابة العمد لأمين شرطة خلال مباشرة مهاتم عمله، ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهم.