العراق يطالب مصر بتنفيذ مشروعات بآلية «النفط مقابل الإعمار»

قدمت الحكومة العراقية، لنظيرتها المصرية عدداً من المشروعات المقترح تنفيذها بين البلدين في الفترة المقبلة، ضمن آلية «النفط مقابل الإعمار»، والتي اتفق الجانبين عليها خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد مصري رفيع المستوى مؤخراً.

مجلس الوزراء يطلع على قائمة المشروعات

وأطلعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تلقيها عدد من المشروعات المقترح تنفيذها، لافتة إلى أنه سيتم الترتيب مع الوزراء المعنيين، لبدء الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وكلَّف مدبولي، أعضاء الحكومة بالتعاون الكامل مع الجانبين العراقي والأردني في تنفيذ المشروعات المقترحة بين الجانبين، مشيراً لوجود تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بضرورة التحرك الفوري لتفعيل «التعاون الثلاثي» على الفور.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، لما وصفه بـ«الأهمية البالغة»، للمباحثات التي أجرتها حكومات مصر والعراق والأردن بمصر مؤخراً، بحضور وفود وزارية رفيعة المستوى من البلدين، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أكد الرئيس على ضرورة التحرك الفوري لتفعيل التعاون الثلاثي على الفور.

ووجه مدبولي، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة ترتيب زيارة لشركات المقاولات المصرية؛ لاستكشاف المشروعات المطلوب تنفيذها، كما كلف نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتوفير كل سبل الدعم لأشقائنا في العراق، عن طريق تلبية مطالبهم المختلفة.

من جانبه، أكد وزير الإسكان أنه بالفعل تم تكليف شركة المقاولون العرب- فرع العراق، بسرعة تقييم المشروعات المطلوبة، تمهيدا للاتفاق على بدء التنفيذ.

قمة مرتقبة

كان رئيس الوزراء، قد كشف خلال المباحثات مع حكومتي العراق والأردن، أنه من المُرتقب وجود قمة بين قادة البلدان الثلاثة في الربع الأول من العام المقبل.