هددت بقطع أذني «الكاظمي».. تعرف على كتائب «حزب الله» في العراق

أحداث أمنية شهدتها العاصمة العراقية «بغداد»، أمس الأول الجمعة، من تهديد فصائل مسلحة خاضعة لأوامر زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، بشن هجمات على مصالح أمريكية ومقرات أمنية عراقية، وانتشارها في شوارع العاصمة.

وأمس السبت، اعتبرت كتائب «حزب الله» العراقية، أن الوقت مناسب جدا لتقطيع أذني رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقال المتحدث باسم الكتائب «أبو علي العسكري» في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن المنطقة تغلي على صفيح ساخن، واحتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.

والكتائب تعتبر من أبرز مكونات «الحشد الشعبي» المدعومة إيرانيا..

وأوضح العسكري، ان عمليات القصف في الأيام الماضية، على مبنى السفارة الامريكية في بغداد لاتصب الا في مصلحة العدو دونالد ترمب، ويجب أن لايتكرر.

وكانت واشنطن شنت في مارس الماضي غارات جوية في العراق، ردا على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أسفر عن مقتل جندي بريطاني وجندي ومتعاقد أمريكيين.

وقالت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» في ذلك الوقت، إن الغارات استهدفت منشآت في العراق تسيطر عليها كتائب "حزب الله".

وأدرجت وزارة «الخزانة» الأمريكية، في 26 فبراير الماضي، الأمين العام لكتائب «حزب الله» في العراق ، أحمد الحمداوي على قوائم الإرهاب، وقالت وزارة «الخارجية» الأمريكية، في ذلك الوقت، إن «حزب الله» لا تزال تشكل تهديدا لقواتنا في العراق.

ونرصد معلومات عن كتائب «حزب الله» في العراق:

- تأسست الكتائب في 2007.

- تضم في صفوفها نحو 140 ألف مقاتل معظمهم يعمل في العراق، فيما تمتد عملياتها إلى سوريا.

- أسس الكتائب، أبو مهدي المهندس، بعد فك ارتباطه بميليشيا بدر.

- انخرطت الكتائب في الحرب الأهلية السورية في 2011، وقاتلت «حزب الله» إلى جانب القوات السورية.