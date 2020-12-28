«بودي جارد» على «شاهد» لأول مرة: برعاية تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حصوله على حقوق عرض مسرحية «بودي جارد» للفنان عادل إمام، وإتاحتها للجمهور لأول مرة عبر منصة «شاهد» الرقمية.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، برومو المسرحية، معلقا عليه، «يسعدنا أن نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها لأول مرة في التاريخ»، ومن المُقرر عرضها عبر منصة «شاهد» خلال الفترة القليلة المُقبلة.

مسرحية «بودي جارد» من بطولة الفنان عادل إمام، وشيرين سيف النصر، ومصطفى شعبان، ورغدة، ومحمد أبو داوود، وعزت أبو عوف، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، وعُرضت على خشبة المسرح لمدة 11 عامًا، في الفترة من بين عامي 1999 و2010.

يذكر أنّ الفنان رضا حامد، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن طرد عادل إمام له من مسرحية «بودي جارد» بعدما شارك فيه لمدة 9 أعوام كاملة، قائلًا: «عادل إمام اتخذ قرر فجأة يطردني من المسرحية، قبل تسجيل النسخة التليفزيونية، وذلك رغم إشادة الجمهور بي».

وبرر رضا حامد، موقف عادل إمام، بطرده، قائلًا: «طبيعة شخصية عادل إمام إنه مش عاوز حد ينور أكتر منه، ولازم أي حد معاه يكون نوره أقل عشان يحافظ على نجوميته.. جه في مرة قبل ما المسرحية تتسجل تليفزيونيًا قالي مش عاوز حد على الشريط يضحك أكتر مني».

وأكد أن دوره في «بودي جارد»، لم يشغله أحد بعده، «عزت أبو عوف قال لي تعبير وقتها جميل جدًا.. قال لي أنت يا رضا بعد ما سيبت المسرحية بقى فيه حفرة ماحدش عارف يسدها.. عشان كده ماحدش عارف ييجي مكانك والدور اتحذف نهائي».