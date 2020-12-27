حفيدة عادل إمام تسترجع ذكريات جدها مع زوجته هالة الشلقاني بصورة

نشرت حفيدة الفنان عادل إمام صورة نادرة له مع زوجته هالة الشلقاني، عبر خاصية استوري بحسابها الشخصيى على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهرت خلال الصورة عادل إمام وهو يحتضن زوجته، وعلقت عليها بـ«قلب أحمر كبير».

تردد عدة أخبار خلال الفترة الماضية بشأن انسحاب الفنان عادل إمام من موسم رمضان المقبل، بسبب عدم وجود الوقت الكافي لتصوير عمل درامي من 30 حلقة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أنه يأخذ الإحتياطات الازمة التى تبعده عن الفيروس.

وقد العام الماضي مسلسل «فلانتينو» من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام وشارك في بطولته داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

حقق المسلسل العاد الماضي نسب مشاهدة عالية، ودارات أحداثه حول امتلاك نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو» وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

ومن المتوقع أن الفنان عادل إمام يحضر لمشروع سينمائي جديد، مع نجله الفنان رامي إمام، بالتعاون مع شركة ماجنوم للانتاج السينمائي والدرامي، ومن المتوقع أن يكون العمل كوميدي اجتماعي.

وقد انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات بشأن وفاة الفنان عادل إمام، ودائماً كان يقابل ذلك بسخرية شديدة، خاصة أنه كان يباشر أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة، ويُعد عادل إمام هو أطول النجوم عمرًا من حيث تواجده على الشاشة خاصة فى ساحة النجومية، استطاع أن يغيّر جلده الفني أكثر من مرة، وأن يظل على عرش النجومية لأكثر من 40 عامًا سواء في المسرح أو السينما ومؤخرًا التليفزيون الذي عاد له بقوة في السنوات الثمانية الأخيرة.