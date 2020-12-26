يسرا: كان نفسي أتجوز عادل إمام وعمر الشريف كان كاتم أسراري

استضافت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا الفنانة يسرا في برنامجها «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، في لقاء كوميدي احتفالًا بالعام الجديد.

وكشفت يسرا عن اسمها الحقيقي «سيفين محمد نسيم»، مشيرة أن سيفين يعني «الوردة التي لا تموت»، لافتة أن أصدقاءها ينادونها بـ«سيفا»، معتبرة أن هذا هو الاسم المفضل لديها ويناديها به أصدقاؤها المقربون وزوجها، وأوضحت أنها متزوجة من خالد صالح سليم ابن رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم، ولم تنجب أبناء ووصفت زوجها بأنه «مشهور أكتر مني».

نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام

وتحدثت يسرا عن الفنان عادل إمام وعملها معه، مشيرة أنها نجحت من خلال ظهورها مع عادل إمام، وأنه الفنان الوحيد الذي توافق على أن يكتب اسمه قبلها، معتبرة أن عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج منها لم تكن تستطيع رفضه «عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي اتجوزه»، ووصفت عادل إمام بأنه «شرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت بتضحكي وتهزري وشرح وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة»، مشددة على أنها مازالت تتواصل معه.

وأشارت أن أقرب صديقات لها في الوسط الفني هن إلهام شاهين وإيناس الدغيدي وليلى علوي.

فيلم جديد بعنوان ليلة عيد

وكشفت يسرا عن أعمالها الجديدة مشيرة أنها ستقدم فيلم بعنوان «ليلة العيد» سيناريو أحمد عبدالله واخراج سامح عبدالعزيز وتشارك معها في بطولته سميحة ايوب ونجلاء بدر وهنادي مهنى واحمد خالد صالح وسيد رجب.

وأكدت يسرا حرصها على التباعد أثناء تصوير مشاهدها «مشاهد البوس والاحضان مرفوضة في زمن الكورونا».

وتحدثت يسرا عن مشاركتها ضمن لجنة تحكيم الأوسكار مؤكدة أنها شاهدت 80 فيلم واختارت 3 للفوز وفازوا بالفعل واختارت أحسن ممثلة وأحسن ممثلة وأحسن فيلم واختياراتها فازت بالأوسكار بالفعل.

تتحدث عن نجوم الزمن الجميل

وتذكرت يسرا الفنان الراحل رشدي أباظة «مفيش شياكة ولا ذوق ولا معاملة لست زي رشدي اباظة»، كما تذكرت عمر الشريف «حدوتة مش هتكرر تاني أبدا جماله وشياكته والكلاس بتاعه وكان كاتم أسراري» وأيضًا الفنان الراحل أحمد رمزي «كان طيب ودمه خفيف وشربات».

وذكرت يسرا أيضًا موقف طريف حدث لها أثناء سفرها مع الراحل صالح سليم حيث طلبت مضيفة الطائرة أن تتزوجه ولو لليلة وحدة ولكنه رفض «كان قمر».

وتحدثت يسرا عن زوجها خالد صالح سليم مشيرة أنها تعرفه منذ أن كان عمرهم 7 سنوات وأنه سافر للخارج وتزوج ثم انفصل عن زوجته وعاد وتزوجا منذ 25 عاما.