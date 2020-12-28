فرنسا تدعو لانتخابات في ليبيا خلال عام: يجب إخراج المرتزقة من البلاد

دعت الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، كل الأطراف الليبية إلى التركيز على العملية السياسية، والعمل على تنظيم انتخابات خلال عام، مؤكدة، في بيان لها اليوم، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات الوفاق، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي.

كما شددت الخارجية الفرنسية، على ضرورة التركيز على إخراج المرتزقة من البلاد، والقوات الأجنبية، في إشارة لتركيا.

وفي السياق، انتهى بعد ظهر الإثنين اجتماع اللجنة القانونية، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، دون تقدم كبير، بشأن ترتيبات تنظيم انتخابات عامة في ليبيا نهاية العام المقبل.

ومنذ أيام، بالتزامن مع احتفالات الشعب الليبي بيومهم الوطني، أكد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، أنه لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا، سلما أو حربا، داعيا للاستعداد لطرد القوات التركية وميليشياتها من أراضي الدولة، مشددا على أنه «يجب أن نصوب نيران أسلحتنا نحو تركيا».

وأضاف «حفتر» أنه على الليبيين «رفع راية التحرير من جديد ضد العدو التركي المتغطرس»، مشيرا إلى أن «الحرب على تركيا ومرتزقتها في ليبيا بدأت تلوح في القريب».

وأتت كلمة حفتر بعد يوم من إعلان البرلمان التركي موافقته على تمديد مهام القوات التركية، في ليبيا لمدة 18 شهرا، في وقت تبذل فيه الأمم المتحدة جهودا لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية.

من جانبه، دعا مجلس الأمن الدولي كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الانسحاب من ليبيا، بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في يناير، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.

وفي مزيد من الاستفزازات التركية للشعب الليبي، وإضافة لسجل التدخلات التركية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بأن بلاده ستظل دوما داعمة لليبيا، وذلك في رسالة تهنئة لحكومة الوفاق الليبية، بمناسبة اليوم الوطني الليبي.

وقال جاويش أوغلو، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أهنئ من صميم القلب الشعب الليبي بالعيد الوطني، وسنعمل دائما على دعم الأشقاء الليبيين، لضمان الوحدة والتضامن والاستقرار».

يشار إلى أن رغم اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ«5+5»، الذي يقضي بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، إلا أن تركيا تستمر في إرسال لمرتزقة إلى ليبيا، وتدعمهم بملايين الدولارات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة، والتي ظهرت جليا في الفشل الذريع التي واجهة النظام التركي في إدارة ملف أزمة فيروس كورونا، وفضيحة اللقاح الذي تم بيعه للمواطنين بالرغم من مجانيته.