وزيرة الصحة عن ارتفاع عدد الوفيات: تزيد في ديسمبر ويناير من قبل كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن كل الحالات المسجلة في البيانات الرسمية للوزارة بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" سواء الإصابات أو الوفيات هي على الأقل 100% من الحالات التي جاءت إلى وزارة الصحة وتم الكشف عليها من خلال المنظومة الصحية، موضحة أن كل من يحتاج إلى رعاية صحية يلجأ للوزارة كون الوزارة لديها شبكة كبيرة من المستشفيات منتشرة على مستوى الجمهورية ومتواجدة حتى في الأحياء.

العالم يشهد ارتفاعا في أعداد الوفيات خلال ديسمبر ويناير

وأضافت زايد، خلال لقاءها عبر زوم على شاشة العربية، أنها قد أعلنت منذ شهر أكتوبر الماضي عن خطة وعرضتها على مجلس الوزراء عن مستجدات الوضع العالمي للوباء في شهر ديسمبر ويناير، حيث ذكرت أن شهري ديسمبر ويناير من أكثر الشهور في العام الذي يشهد وفيات في السنوات الاعتيادية العادية وليس بسبب فيروس كورونا فقط، وهذا يحدث في العالم كله وليس مصر فقط.

توقعنا زيادة نسبة إصابات كورونا خلال ديسمبر ويناير

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هذا الأمر يرجع إلى زيادة الأمراض التنفسية خلال هذين الشهرين وعدم التهوية الجيدة وقيام المواطنين حول العالم بالتواجد في أماكن مغلقة وبالتالي تقل مناعتهم وهذا يؤدي إلى زيادة منحى الوفيات في العالم أجمع، ومصر جزء من هذا العالم، كما أنه كان هناك توقع بشكل واضح معلن بأن يناير وديسمبر سترتفع بهم الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير.

60% من إصابات كورونا في القاهرة الكبرى والإسكندرية

وتابعت: إحنا سابقين بخطوة وعارفين التوقع شكله إيه، الطب الوقائي عنده ترصد، عندنا 17 ألف شاب وشابة في عمليات الترصد، الأماكن الأكثر إصابة نعرف هي إيه ونشتغل عليها، القاهرة والجيزة والقليوبية كذلك الإسكندرية أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا، ويمثلون 60% من إصابات مصر.