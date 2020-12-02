جثمانه يصل اليوم.. تفاصيل وفاة مدرس مصري أثناء الشرح بالسعودية

يصل جثمان المدرس المصري محمد شعبان حسان، إلى مطار القاهرة الدولي في الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء، على رحلة مصر للطيران رقم 684 القادمة من مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية.

ولقى المدرس المصري محمد شعبان حسان حتفه، أثناء عمله بالتدريس لمادة الحاسب الآلي عن بُعد، من خلال منصة مدرسة النخبة العلمية الأهلية بالدمام، حيث سيتم نقل جثمانه لدفنه بمسقط رأسة بدمياط.

« الوطن» تلقى الضوء على الواقعة، بالتفاصيل الكاملة في النقاط التالية:

الاسم : محمد شعبان حسان

السن: 35 عاما

محل الإقامة في السعودية: المنطقة الشرقية - الدمام

محل الإقامة في مصر: مدينة الروضة - مركز فارسكور - دمياط

المهنة: مدرس حاسب آلي

الوظيفة في السعودية: مدرس حاسب آلي بمدرسة النخبة العلمية الأهلية بالمنطقة الشرقية بالدمام.

تاريخ الوفاة: 25 نوفمبر2020، أثناء شرح أحد الدروس أون لاين عبر المنصة التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بعد، تنفيذا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا كوفيد 19.

أسباب الوفاة: هبوط حاد بالدورة الدموية.

كيف حدثت الوفاة؟

فوجئ طلاب مدرسة النخبة العلمية الأهلية بالمنطقة الشرقية بالدمام، أثناء تلقيهم حصة دراسية عن مفاهيم الحاسب الآلي، والتي كان يلقيها المدرس المصري محمد شعبان حسان، عبر المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم السعودية لمواجهة فيروس كورونا، بوقوعه على الأرض وغيابه عن الوعي وانقطاع صوته، فقام التلاميذ بإبلاغ إدارة المدرسة، والتي توجه وفد منها، لمكان مسكنه، وتم نقله إلى المستشفى، حيث كان قد لفظ انفاسه الأخيرة، وتبين أن وفاته بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية.

- تواصلت إدارة المدرسة مع خال المدرس الراحل، والذي كان قد دون اسمه في بياناته بالمدرسة، للرجوع إليه عند الطوارئ، والذي قام بدوره بإخطار مكتب الممثل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض.

جهود وزارة القوى العاملة

-بعد أن تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة إخطارا من الممثل العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض، بوقوع حالة الوفاة ، كلفه بمعرفة تفاصيل الوفاة، وعلى الفور تواصل الممثل العمالي مع مسئولي المدرسة والذين أكدوا له رسميا، بوفاته وهو على رأس العمل، بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، والتي لفظ أنفاسه على إثرها مباشرة أثناء نقله للمستشفى.

- كلف وزير القوى العاملة الممثل العمالي، بإنهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه المالية نظرا لوفاته وهو على رأس العمل.

- اتخاذ إجراءات شحن الجثمان إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، ليدفن حسب طلب أسرته في مسقط رأسه بدمياط، وإن إدارة المدرسة التي يعمل بها المدرس المتوفي تعهدت بدفع تكاليف شحن الجثمان وتسوية مستحقاته المالية لدى المدرسة، لأنه وافته المنية وهو على رأس العمل كمعلم حاسب آلي.

- تم إبلاغ أهله وذويه بمصر والذين قاموا بتوكيل خاله والمتواجد معه بالدمام، لإنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مسقط رأسه بمدينة الروضة بمحافظة دمياط، وقد تم إنهاء إجراءات استخراج شهادة الوفاة من القنصلية العامة.

- تم تقديم واجب العزاء والمواساة نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان والتواصل المستمر لإتمام الإجراءات اللازمة نحو إنهاء صرف مستحقاته المالية لدى إدارة المدرسة، ولدي هيئة التأمينات الاجتماعية نظرا لوفاته أثناء العمل وبسببه بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وإعلام الوراثة.