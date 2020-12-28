بعد مرور 9 أشهر.. رسالة تكشف تفاصيل مقتل فتاة على يد عشيقها بالدقهلية

أجرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم الإثنين، المعاينة التصويرية لقتل نقاش لعشيقته، وإلقائها في خزان مياه، أعلى سطح المنزل الذي تقيم به، بعد أن هددته بفضحه عند زوجته لوجود علاقة غير شرعية بينهما.

وبحسب اعترافات المتهم «أحمد .إ .ال»، 27 سنة نقاش، مقيم بقرية ميت الكرماء بدائرة مركز طلخا، أمام أحمد المسلمي، رئيس نيابة طلخا، فإنه تخلص من عشيقته «نحمده .ح. ع» 29 سنة، خوفا من افتضاح أمره أمام زوجته، فألقاها في خزان ممتلئ بالمياه أعلى السطح، بعد أن طلبت منه معاودة ممارسة الجنس معه، مثلما حدث قبل 3 أيام من الواقعة.

ووصف المتهم تفاصيل ما حدث يوم الواقعة، بأن المجني عليها أرسلت له رسالة عبر تطبيق «واتساب» فحواها «تعالي قابلني فوق السطح» وعندما حضر للمنزل وصعد للسطح وجدها، وطلبت منه معاشرتها معاشرة الأزواج، وعندما رفض هددته بفضحه أو الانتحار بسببه، فما كان منه إلا أن حملها وألقاها في خزان مياه، وأغرقها به، ولم يتحرك حتى تأكد من وفاتها.

وذكر المتهم، أنه ظن أن الأمر قد انتهى، حيث تم دفن المجني عليها على أساس أنه حادث عارض، ولا توجد شبهة جنائية، ومرت 9 شهور على الحادث إلى أن كشف شقيقها آخر رسالة بينهما، وهي «تعالي قابلني على السطح» وهو مكان العثور على الجثة، مما جعل النيابة العامة تفتح التحقيق وتستخرج الجثة من جديد لتتأكد من وجود شهبة جنائية في وفاتها.

وكانت نيابة طلخا قد أصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التجديد له في الموعد القانوني وتحريز الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من كل من: «هاشم ح. م.» 29 سنة عامل ومقيم بوراق العرب بمحافظة الجيزة و«الدسوقى ر .ا.» 48 سنة عامل ومقيم ميت الكرماء، بوفاة شقيقة الأول «شقيقه زوجة الثاني»، بأنهما اكتشفا أمرا جديدا في وفاة المجني عليها، من خلال رسالة عبر تطبيق الواتساب بتليفونها المحمول، وأنه تم دفنها منذ 9 شهور دون الاشتباه في وفاتها جنائيا، بعد أن أدلوا بأقوالهم في محضر الشرطة ولم يتهما أحد وقتها في ذلك.

وتمكنت مباحث طلخا من ضبط المبلغ ضده، واعترف في محضر الشرطة، بأنه وراء ارتكاب واقعة إغراقها في خزان المياه، فتمت فحالته للنيابة العامة للتحقيق وتحرير المحضر رقم 2712 لسنة 2020 إداري مركز طلخا.