عاجل.. ارتفاع ضحايا عقار الجمرك بالإسكندرية لـ3 بعد استخراج جثة سيدة

انتشلت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، منذ قليل، جثة سيدة، 58 عاما، من أسفل أنقاض عقار الجمرك المنهار بسبب الأمطار، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 3 قتلى "سيدة وطفلين"، ومصابين اثنين.

تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار سقف عقار بحي الجمرك، وانتقلت قوات الحماية المدنية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انهيار سقف الطابق الثالث علوي حتى الطابق الأرضي بالعقار، وجرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه.

وكان شاب لقى مصرعه وأصيب 4 آخرون في انهيار جزئي بعقار آخر مكون من 3 طوابق، عصر اليوم، بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، بسبب الأمطار.

وتتعرض الإسكندرية لنوة "باقي المكنسة"، اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة، ما تسبب في غرق عدد من الشوارع.