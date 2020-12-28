لو عندك اجتماع أونلاين .. إزاي تخفي الخلفية في الفيديو في Google Meet

تزامنًا مع الموجه الثانية من كورونا، بدأت العديد من المؤسسات في تخفيض العمالة في المكاتب، وتعويض غياب الموظفين من خلال إجراء إجتماعات الفيديو كونفرس، الأمر الذي قد يسبب احراجًا للبعض بسبب تواجدهم في المنزل أو غرف النوم.

ومن حسن الحظ أن تطبيق مثل Google Meet يتيح إمكانية تشويش الخلفية، حتى لا يتمكن الآخرين من مشاهدة الخلفية، وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كيفية تشويش الخلفية خلال الاجتماعات بالفيديو في السطور التالية..

تشويش الخلفية على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب

يمكن للمستخدمين الذين ينضمون إلى مكالمة الفيديو بدون تسجيل الدخول إلى حساب Google والمستخدمين الذين يحتاجون إلى دعوات للسماح بالانضمام، تغيير الخلفية مرة واحدة فقط في مكالمة الفيديو.

لا يمكن للمستخدمين الذين ينضمون إلى مكالمة فيديو في "G Suite للتعليم" اختيار صور الخلفية الخاصّة بهم.

خطوات تشويش الخلفية

قبل الاجتماع قم بالانتقال إلى Google Meet ثم اختر اجتماعا.

في أسفل يسار شاشة عرض صورتك بين المشاركين، انقر على رمز تغيير الخلفية .

لتعتيم الخلفية تمامًا، انقر على رمز تعتيم الخلفية .

لتعتيم الخلفية بشكلٍ طفيف، انقر على رمز تعتيم الخلفية بشكلٍ طفيف.

لاختيار خلفية تم تحميلها مسبقًا، انقر على إحدى الخلفيات.

لتحميل صورتك الخاصّة للخلفية، انقر على رمز الإضافة Add.

تشويش الخلفية على أجهزة الاندرويد

يجب الإنتباه أن استبدال الخلفية بصورة غير متوفر حاليا على الهواتف الذكية، ولكن يتاح تعتيم الخلفية.

تشويش الخلفية قبل إجراء مكالمة

افتَح تطبيق Google Meet app اختر اجتماعا.

قبل الانضمام إلى الاجتماع، انظر أسفل يسار شاشة عرض صورتك بين المشاركين.

الضغط على رمز تعتيم الخلفية لتفعيل التعتيم أو إيقافه.

تشويش الخلفية خلال المكالمة

انقر على الشاشة للاطلاع على شاشة عرض صورتك بين المشاركين.

اضغط على رمز تعتيم الخلفية لتفعيل خيار التعتيم أو إيقافه.

قد يؤدي تعتيم الخلفية إلى زيادة استهلاك البطارية.

تشويش الخلفية عبر أجهزة iPhone وiPad

قبل المكالمة قم بفتح تطبيق Google Meet app ثم اختيار اجتماع.

قبل الانضمام للمكالمة، انظر أسفل يسار شاشة عرض صورتك بين المشاركين.

الضغط على رمز تعتيم الخلفية لتفعيل التعتيم أو إيقافه.

تشويش الخلفية خلال المكالمة

اضغط على الشاشة للاطلاع على شاشة عرض صورتك بين المشاركين.

ثم اضغط على رمز تعتيم الخلفية لتفعيل خيار التعتيم أو إيقافه.

ويجب الانتباه أن تفعيل تلك الخاصية يستهلك بطارية الهاتف بشكل أسرع.