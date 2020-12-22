عبد العاطي: إنشاء تطبيقات إلكترونية لخدمة قطاعات وزارة الري

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مدير عام الصيانة والورش والمركبات بهيئة الصرف، ومديري وأمناء مخازن الصرف لتكريمهم على مجهوداتهم لتشغيل منظومة المخازن بهيئة الصرف، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، في إطار متابعة مجهودات الوزارة في مجال الحوكمة والميكنة والرقمنة، والاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح «عبد العاطي» أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة، ومنها منظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة لعدد 408 مخزن على مستوى الجمهورية لتوفير المعلومات الدقيقة لعدد 450 مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة، موجها بضرورة تطوير هذه المنظومة وتحديث البيانات اللازمة لها بما يُمكن متخذى القرار من الاستفادة بها على الوجه الأمثل.

يذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئي للوثائق المطلوب رقمنتها، كما تم وبمجهودات مهندسي الوزارة إنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات «متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، ومتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية».

يأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي والتي تقوم على دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظوم العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة، بهدف ترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار، وصولا لمجتمع المعلومات لمجابهة التحديات المائية الصعبة، وذلك من خلال 254 محطة رصد تنتشر على امتداد شبكتي الري والصرف.