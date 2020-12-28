عصام شيحة: بعض النزلاء حصلوا على مؤهلات عليا داخل السجون

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الزيارة التي أجروها إلى السجون كانت بطلب من وزارة الداخلية، وهي مبادرة تتم للمرة الأولى، وهذا دلالة قاطعة على وجود تحسن ملحوظ في حال السجون المصرية، وبعض السجناء حصلوا على مؤهلات عليا داخل السجن، وفي وقت سابق زاروا السجون المصرية مع وفد إيطالي، وأعضاء الوفد الإيطالي أثنوا على حال السجون المصرية وقالوا إن حال السجون المصرية أفضل حالا من السجون الإيطالية.

منظمات أجنبية في الوفد

وأضاف «شيحة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين، أن الوفد الذي زار السجون أمس، يوجد به أيضا منظمات غير مصرية، مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمات أخرى، وكل فرد من أعضاء الوفد كان لديه سؤال أجيب عليه، ولأول مرة انفردوا بالسجناء وسألوهم كما يشاؤون، مشددا على أن هناك مصداقية فيما يصدر عن الدولة بشأن السجون المصرية، متابعا: «ما رأيناه أمس في سجن القناطر، نتمنى أن يكون موجودا في باقي السجون المصرية، وكل مرة نزور السجون نجد تحسنا ملحوظا عن المرة السابقة، وعرفنا أنهم دفعوا المصاريف لآلاف الطلبة الذين يوجد آبائهم في السجون».

المنظمات ترصد الأوضاع على الحقيقة

وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمات الحقوقية ترصد ما هو موجود أمامها، وإذا وجدت أي شيء مخالف فإنها تتحدث عن المخالفات، وإذا وجدت تحسنا تتحدث عن التحسن أيضا، مضيفا: «وزارة الداخلية لا تخشي شيء في مسألة حقوق الإنسان بالسجون، ورأينا منتجات يدوية رائعة، وأنا بنفسي بادرت بالشراء منهم، وكانت حاجة مبهرة، ورأينا رعاية طبية طيبة، وأنا نفسي انبهرت بطالبة دخلت السجن لا تجيد القراءة والكتابة، ولكنها تعلمت ووصلت إلى الحصول على ليسانس الحقوق بتقديير جيد جدا، ورأينا بعض السجناء الذين حصلوا على مؤهلات عليا وماجستير في السجون».

التعامل مع السجناء

وشدد على أن القائمين على السجون يتعاملون مع كل السجناء على أنهم "إنسان" دون النظر إلى أي أمور أخرى.