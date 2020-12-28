اتصل واحجز الزيارة.. أرقام السجون من النطرون لليمان طرة والعقرب

في ظل انتشار فيروس كورونا وتجنبًا لعدم الزحام وتطبيق التباعد الاجتماعي، أتاحت مصلحة السجون لأهالي المساجين الراغبين في زيارة ذويهم خدمة طلب زيارة مسجون بشكل إلكتروني.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها أرقام تليفونات السجون على مستوى الجمهورية في التقرير التالي:

كشف أرقام تليفونات السجون والليمانات

ليمان طره

يمكن الاتصال على أرقام 01270851456 - 01270851496 - 01270851609 .

سجن الاستئناف

يمكن الاتصال على أرقام 01021854680- 01015902532 - 01012825061 .

سجن القاهرة

يمكن الاتصال على أرقام 01207869173 - 01207870716 - 01207871025 .

سجن الاستقبال

يمكن الاتصال على أرقام 01207872794 - 01207061379 - 01149067854 .

سجن المزرعة

يمكن الاتصال على أرقام 01091852496 - 01094715636 -01023758144 .

سجن عنبر الزراعة

يمكن الاتصال على أرقام 01019760419- 01020459537 .

ليمان أبي زعبل 1

يمكن الاتصال على أرقام 01012280318 - 01068305746 - 01090403061 .

ليمان أبي زعبل 2

يمكن الاتصال على أرقام 01090946580 - 01018825246 - 01552628436 .

سجن شديد الحراسة بابي زعبل

يمكن الاتصال على أرقام 01004274524 - 01090876706 - 01027889854 .

السجن العسكري بأبي زعبل

يمكن الاتصال على أرقام 01229797839 - 01229798347 .

سجن المرج

يمكن الاتصال على أرقام 01557667581 - 01557667582 - 01557667583 .

سجن القطا الجديد

يمكن الاتصال على أرقام 01226707275 - 01228634911 - 01228634933 .

سجن القطا القديم

يمكن الاتصال على أرقام 01226707224 - 01222769169 - 01208394183 .

سجن التأهيل بالقطا

يمكن الاتصال على أرقام 01226707257 - 01288496676 -01288496682 .

سجن القناطر رجال 1

يمكن الاتصال على أرقام 01204610768 - 01228682374 - 01204609873 .

سجن القناطر رجال 2

يمكن الاتصال على أرقام 01032572356 - 01014869885 .

سجن القناطر نساء

يمكن الاتصال على أرقام 01033407085- 01090414245 - 01027535967 .

سجن بنها

يمكن الاتصال على أرقام 01009829436 - 01099147510 - 01097672788 .

سجن برج العرب

يمكن الاتصال على أرقام 01556473886- 01556475883 - 01556471889 .

ليمان برج العرب

يمكن الاتصال على أرقام 01128048865 - 01128048375 .

سجن الإسكندرية

يمكن الاتصال على أرقام 01101419680 -01101419681 .

سجن دمنهور رجال

يمكن الاتصال على أرقام 01550118555 - 01550118666 .

سجن دمنهور نساء

يمكن الاتصال على أرقام 01100921639 - 01100921634 .

سجن 1 بوادي النطرون

يمكن الاتصال على أرقام 01149470496 - 01270353950 .

سجن2 الصحراوي

يمكن الاتصال على أرقام 01149478549 - 01207275707 .

سجن ملحق وادي النطرون

يمكن الاتصال على أرقام 01149478734 - 01110181864 .

ليمان440

يمكن الاتصال على أرقام 01149494675 -01149476288 .

ليمان430

يمكن الاتصال على أرقام 01551564746 - 01145929610 .

سجن جنوب التحرير

يمكن الاتصال على أرقام 01014594690 - 01026036576 .

سجن معسكر العمل

يمكن الاتصال على أرقام 01065303444 - 01227667658 .

سجن شديد الحراسة بجمصة

يمكن الاتصال على أرقام 01557073770 - 01557073771 - 01557073772 .

ليمان جمصة

يمكن الاتصال على أرقام 01557083880 - 01557083881 -01557083882 .

سجن بور سعيد

يمكن الاتصال على أرقام 011147756444 - 01029218806 -01090429882 .

سجن المنصورة

يمكن الاتصال على أرقام 01015319285 - 01032159486 - 01095701287 .

سجن طنطا

يمكن الاتصال على أرقام 01557085299- 01092972067 - 01271657367 .

سجن الزقازيق

يمكن الاتصال على أرقام 01288272892 - 01288314592 - 01228984376 .

سجن شبين الكوم

يمكن الاتصال على أرقام 01062861395- 01069407839 - 01032148376 .

سجن الفيوم

يمكن الاتصال على أرقام 01556475886 - 01556474992 - 01556474995 .

سجن شديد الحراسة بالمنيا

يمكن الاتصال على أرقام 01023922060- 01009820650 - 01065503543 .

ليمان المنيا

يمكن الاتصال على أرقام 01032179087 - 01033741946 - 01032943415 .

سجن المنيا العمومي

يمكن الاتصال على أرقام 01033023148 - 01030627649 - 01033496856 .

سجن أسيوط

يمكن الاتصال على أرقام 01033944794 - 01033944941 - 01033944945 .

سجن الوادي الجديد

يمكن الاتصال على أرقام 01200987280 - 01200987443 - 01200987261 .

سجن قنا

يمكن الاتصال على رقم 01060631974 أو 01008012254 أو 01101146128 .