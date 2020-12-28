وزيرة الصحة: خبرة مصر في علم الوبائيات ليست موجودة في دول العالم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي في مصر بخصوص أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» تحت السيطرة، كما أنه بفضل الله الزيادة التي تحدث في الفترة الحالية في عدد الإصابات والوفيات كانت متوقعة وجاري احتوائها، موضحة أن الدولة المصرية أولت ملف الصحة العامة أولوية كبيرة جدًا، حيث عملت منذ توليها المنصب بدعم وبمبادرات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على إخلاء مصر من الأمراض المعدية وكذلك فيروس سي.

كنا سنشهد عشرات الالاف من الوفيات بسبب كورونا في هذه الحالة

وأضافت "زايد"، خلال لقاءها عبر «زوم»، على شاشة «العربية»، أن مصر كانت رقم واحد على مستوى العالم في نسبة الإصابة بفيروس سي، ولكن تم إطلاق حملة 100 مليون صحة، حيث ساهمت هذه المبادرة في الكشف على 60 مليون مواطن، اتضح أن هناك 2.7 مليون مصاب بفيروس سي في مصر ليتم علاجهم بالكامل، وفي حال دخول فيروس كورونا وهذه الأعداد كانت مصابة بفيروس سي كانت مصر ستشهد عشرات الآلاف من الوفيات بسبب كورونا.

الأمراض المزمنة مع كورونا قد تسبب الوفاة

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مصر أطلقت مبادرة صحة عامة، من أجل الكشف عن الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر والسمنة، فضلا عن أورام السيدات والاعتلال الكلوي، وتم علاج الكثير من المواطنين فضلًا عن الكشف على الطلاب سنويًا في المدارس، فالدولة المصرية عملت بشكل كبير على المحددات الصحية، فكل وفيات كورونا يكون سببها تزامن الفيروس مع أحد الأمراض المزمنة.

المنظومة الصحية في مصر لم تنهار مثل دول العالم

وتابعت: «عندنا خبرة كبيرة في الوبائيات مش كل دول العالم عندها هذه الخبرة، عندنا خبرة في علم الوبائيات، النظام الصحي في مصر لم يتعرض لصدمة كما حدث في الأنظمة الصحية حول العالم، الوضع تحت السيطرة والنظام الصحي لم ينهار رغم أننا 100 مليون نسمة، فضلا عن 7 مليون عمرنا ما سمناهم لاجئين ولكن المقيمين معانا واللي بنعتبرهم ضيوف ويحصلون على تلك الخدمات مجانا».