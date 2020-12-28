«الصحفيين» تدعو المؤسسات للسماح لأصحاب الأمراض المزمنة بالعمل من المنزل

دعا مجلس نقابة الصحفيين، المؤسسات الصحفية، بالسماح للزملاء الصحفيين، من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالعمل من المنزل، للحد من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موجها الشكر لمؤسسات الدولة بسبب «ما تبديه من تعاون واستجابة سريعة» بحسب بيان النقابة.

وأعرب مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، عن شكره وتقديره، لجهود مؤسسات الدولة المصرية، في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وفي مقدمتها مجلس الوزراء، لما تبديه غرفة عمليات تلقي الشكاوى من تعاون واستجابة سريعة لما يرد إليها من النقيب ولجنة الرعاية الصحية وأعضاء مجلس النقابة، من حالات تخص الصحفيين وأسرهم.

النقيب والمجلس يشكران مؤسسات الدولة

كما وجه مجلس النقابة الشكر والتقدير، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومكتبها، ومديري مستشفيات العزل، وجميع الأطقم الطبية، أبناء الجيش الأبيض المقاتلين على جبهة مواجهة فيروس «كورونا»، وغيره من الأمراض.

وبنفس الوتيرة، شكر المجلس الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح، مدير مستشفى قصر العيني القديم، «لما يقدمانه من تعاون بناء مع نقابة الصحفيين، بما يخفف آلام من أصابتهم الجائحة من الصحفيين وأسرهم» بحسب نص البيان.

دعوة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية

ودعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء أعضاء النقابة وأسرهم، وكذا المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة والحزبية، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، للحد من مخاطر تفشي الموجة الثانية من الجائحة.

وأكدت النقابة أهمية اتساق الإجراءات الاحترازية للمؤسسات مع ما تتخذه الدولة من إجراءات، من تخفيض عدد العمالة اليومية، لتقليل كثافة التواجد في مقرات العمل، مع اتخاذ إجراءات التطهير الدائم.

وأشار مجلس النقابة، في بيانه، إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة توفر ما يلزم الزملاء من مطهرات وكمامات، لتمكين الزملاء من الالتزام بإجراءات الوقاية، حيث كانت اللجنة قد أعلنت عن توافر كمامات ومواد مطهرة بأسعار مخفضة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.