«الصحفيين» توفر الكمامات والكحول للوقاية من كورونا بأسعار مخفضة اليوم

توفر نقابة الصحفيين كمامات وكحول ومطهر للأعضاء بأسعار مخفضة كأحد الإجراءات التي توفرها النقابة للصحفيين في إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يتم عرضها اليوم السبت بمقر النقابة.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، إنه تم توفير كميات من الكمامات الجراحية والكحول ومطهرات الأسطح وواقي الوجه، بتخفيضات غير مسبوقة، من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، الأعلى جودة وبتخفيضات كبيرة.

علبة كمامات بـ50 جنيها

وأشار عبدالمجيد في تصريح له إلى أن الكمامات والمطهرات معروضة بأسعار مخفضة على النحو التالي:

1- علبة كمامات "50 كمامة".. السعر 50 جنيهًا.

2- لتر كحول بسعر 60 جنيهًا.

3- عبوة كحول 125 م بخاخ 15 جنيهًا.

4- عبوة 4 لتر كحول 200 جنيه، بما يعادل 50 جنيهًا للتر.

5- عبوة 4 لترات مطهر أسطح 25 جنيهًا.

6- واقي وجه 40 جنيهًا.

وتابع رئيس لجنة الرعاية الصحية قائلا إن ذلك يأتي «تعزيزًا ومواصلة لجهود اللجنة في الشق الوقائي، الذي بدأته منذ ظهور جائحة كورونا، وفي ظل تنامي الموجة الثانية» داعيًا لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

لتر كحول بـ60 جنيها

وكانت اللجنة قد أعلنت منذ أيام عن تزايد محدود في أعداد الصحفيين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وقال أيمن عبدالمجيد، إن اللجنة من خلال تواصل الزملاء معها لطلب الدعم، رصدت تزايدًا محدودًا في الحالات التي تُعاني من أعراض فيروس كورونا في الثلاثة أسابيع الأخيرة، بين الأسر، بما لا يدعو للقلق، «لكنه يستوجب الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة، مع البدء في العلاج عند ظهور أي أعراض نزلات البرد، احترازيًا» حسب تعبيره.

واقي وجه بـ40 جنيهًا

وناشد المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة والحزبية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات التطهير، والتوصية بارتداء الكمامات الواقية، وتوفير المطهرات أمام المصاعد، وفي الحمامات.