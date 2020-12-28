للكشف المبكر عن سرطان الثدي.. حملة صحة المرأة بنقابة الصحفيين اليوم

ضمن 4 خدمات صحية أعلنت نقابة الصحفيين توفيرها للأعضاء وأسرهم، تتواجد اليوم حملة صحة المرأة للزميلات بمقر النقابة، وهي خدمة جديدة نسبيا أعلنت النقابة ممثلة في لجنة الرعاية الصحية توفيرها للزميلات، حيث تم تخصيص يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والاطمئنان على صحة الزميلات، وأسرهن.

وأعلنت النقابة أن هذه الخدمة متوافرة ويمكن الاستفادة منها أثناء الاشتراك أو تجديد الاشتراك في مشروع العلاج، بالإضافة إلى 3 خدمات أخرى مثل حملة 100 مليون صحة يومي الأحد والثلاثاء، وتوافر مصل فاكسيرا للوقاية من الإنفلونزا، فضلا عن توافر كمامات وكحول بأسعار مخفضة للصحفيين وأسرهم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وقال أيمن عبد المجيد، مقرر لجنة الرعاية الصحية وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هذه الخدمات التي وصفها بـ«الوقائية» يمكن الاستفادة منها أثناء توجه العضو للاشتراك أو تجديد الاشتراك، «توفيرا للوقت والجهد، ولتحقيق التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد» بحسب تعبيره.

«100 مليون صحة» الأحد والثلاثاء

وبخصوص خدمة «100 مليون صحة» فقد خصصت نقابة الصحفيين هذا العام يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، وبموجب هذه الخدمة يتولى فريق طبي متواجد في النقابة خلال هذين اليومين فحص الزملاء للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل «الضغط والسكر، والسمنة»، أما مصل فاكسيرا فقد أعلنت النقابة توفيره قبل أسابيع وهو الخاص بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية الرباعية، لمن يرغب من الأعضاء وأسرهم.

أسعار مخفضة للكمامات والكحول

ووفرت اللجنة كمامات وكحول ومطهرات من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، بمقر النقابة ومتاح بيعها للأعضاء حتى الثالثة عصرا، وقالت اللجنة إنها الأعلى جودة وبتخفيضات كبيرة على النحو التالي:

1- علبة كمامات «50 كمامة».. السعر 50 جنيهًا.

2- لتر كحول بسعر 60 جنيهًا.

3- عبوة كحول 125 ملليمتر بخاخ 15 جنيهًا.

4- عبوة 4 لترات كحول 200 جنيه، بما يعادل 50 جنيهًا للتر.

5- عبوة 4 لترات مطهر أسطح 25 جنيهًا.

6- واقي وجه 40 جنيهًا.