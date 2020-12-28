طبيب: كورونا ليست خطرا على الأطفال والأزمة في نقلهم العدوى

قال أحمد شرابي، استشاري الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام، إن فيروس كورونا يصيب الأطفال والكبار في نفس الوقت، مشددًا، «لكن الكورونا مبتأذيش الأطفال، حيث يصابون بالفيروس وتظهر عليهم الأعراض، ولكن لا تكون الحالات شديدة، ونادرا ما يحتاج الطفل إلى مستشفى».

المشكلة الحقيقية في إصابة الأطفال

وأضاف «شرابي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الإثنين، أن المشكلة الحقيقية ليست إصابة الأطفال، ولكن في نقلهم العدوى، حيث إنهم يحملون المرض ويتعاملون بعاطفتهم بطريقة اعتيادية وينقلون العدوى إلى كبار السن في العائلة، ويجب التعامل معهم بحذر شديد عند إصابتهم بأعراض فيروس كورونا.

وتابع استشاري الأطفال في مستشفى كفر الشيخ العام: «الطفل المصاب بكورونا هيخف لو خد أي علاج للبرد، وممكن يصاب بصداع بس أو طفح جلدي بس أو احتقان فقط، ولكنه الأكيد أنه بيجي للأطفال والأطفال دول كائنات مؤذية في فيروس كورونا».

التحاليل والإصابة بكورونا

وأكد: «ليس شرطا أن يظهر في التحاليل أن الطفل مصاب بفيروس كورونا، وأنا لو عملت تحليل ممكن يظهر إنه مفيهوش حاجة وأنا تعبان».

إمكانية غلق المدارس

أما عن مسألة غلق المدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فأشار استشاري الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام، إلى أن الأمر يعود للإجراءات الاحترازية، موضحا، «لو أخدت الاحتياطات هتقل العدوى ولكن الخطورة في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

يذكر أن مصر مثل العديد من دول العالم، تعاني من الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلنت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها وقف كافة الاحتفالات الخاصة بالعام الجديد، وأيضا توقيع غرامة فورية على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة.