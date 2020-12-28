رئيس التحرير

محمود مسلم

الشيمي: البدء في ضخ مياه الشرب لمنطقة الزمالك بعد إصلاح الخط المكسور

كتب:

وائل فايز
09:05 م | الإثنين 28 ديسمبر 2020
اصلاح خط الزمالك

اصلاح خط الزمالك

أعلن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انتهاء أعمال الإصلاح لكسر خط مياه الشرب بمنطقة أبو الفدا بمنطقة الزمالك، مشيرا إلى أنه تم إعادة ضخ المياه لتصل تباعا للمناطق المتأثرة، بعد انتظام الضغوط واتزان الشبكة.

وتابع أن هناك متابعة مستمرة من  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة القيادات التنفيذية، لكافة مراحل الاصلاح.

وأضاف أنه تم الدفع بعدد 15 سيارات مياه شرب نقية مجهزة بمواتير لملء خزانات العمارات ذات الارتفاع حتى عشرة أدوار، لتخفيف معاناة المواطنين.

وأوضح أنه في حالة وجود عكارة بالمياه عند عودتها، ننصح المواطنين بفتح صنبور المياه لمدة 3 دقائق لحين نزول أى شوائب عالقة نتيجة عملية الاصلاح.

اقرأ المزيد:

محافظ القاهرة: دار الإفتاء تمثل السند والحصن للإسلام الوسطي

محافظ القاهرة: تكوين الوعي قضية في غاية الأهمية

طقس اليوم مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري

«مصر للطيران» تعلن بدء تشغيل رحلات من السعودية إلى القاهرة