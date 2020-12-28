الشيمي: البدء في ضخ مياه الشرب لمنطقة الزمالك بعد إصلاح الخط المكسور

أعلن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انتهاء أعمال الإصلاح لكسر خط مياه الشرب بمنطقة أبو الفدا بمنطقة الزمالك، مشيرا إلى أنه تم إعادة ضخ المياه لتصل تباعا للمناطق المتأثرة، بعد انتظام الضغوط واتزان الشبكة.

وتابع أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة القيادات التنفيذية، لكافة مراحل الاصلاح.

وأضاف أنه تم الدفع بعدد 15 سيارات مياه شرب نقية مجهزة بمواتير لملء خزانات العمارات ذات الارتفاع حتى عشرة أدوار، لتخفيف معاناة المواطنين.

وأوضح أنه في حالة وجود عكارة بالمياه عند عودتها، ننصح المواطنين بفتح صنبور المياه لمدة 3 دقائق لحين نزول أى شوائب عالقة نتيجة عملية الاصلاح.