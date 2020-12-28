مصدر بالشركة القابضة: عودة مياه الشرب لمنطقة الزمالك خلال 4 ساعات

تعانى منطقة الزمالك على مدار الأيام الماضية من انقطاع مفاجئ لمياه الشرب بسبب تعرض خطوط مياه الشرب والصرف لثلاثة كسور مفاجئة فى مناطق متفرقة من بينها أعمال بسبب خط المترو.

وكشف مصدر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جار حاليا إصلاح الكسر الموجود فى خط 800 أمام فندق أم كلثوم بمنطقة الزمالك بالقاهرة وفى غضون 4 ساعات سيتم الانتهاء من الإصلاح وإعادة ضخ المياه تدريجيا، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن» أن الشركة تعتذر للمواطنين عن هذا الكسر المفاجئ مؤكدا أنه خارج عن إرادتها، لافتا إلى أن أعمال الإصلاح تتم بواسطة معدات صغيرة نظرا لأن تلك المنطقة بها أعمال وخطوط كهرباء وخلافه وبالتالى أعمال الإصلاح تتم بهدوء.

إصلاح خط 800 فى أبوالفدا

وأشار إلى توفير سيارات مياه شرب للمواطنين ولمن أراد تلك الخدمة عليه الاتصال برقم 125 مؤكدا أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، يتابع العمل بصفة مستمرة ومنها أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 800 مم بشارع أبوالفدا أمام فندق أم كلثوم بمنطقة الزمالك، مؤكدا أنه موجود بالشارع على مدار 4 أيام لمتابعة الأعطال وإصلاح أعمال الكسر المفاجئ التى طالت منطقة الزمالك.

وأوضح أنه حدث كسر مساء أمس الأحد بخط 800 أمام فندق أم كلثوم وتم انتهاء أعمال سحب المياه وجار أعمال الإصلاح على الفور، ويؤثر الكسر على مناطق منها شوارع 26 يوليو والبرازيل وبهجت على و الجزيرة الوسطى وأحمد حشمت ومحمد مظهر، فضلا عن حدوث كسر آخر منذ يومين بخط لمياه الشرب قطر 600 مم، وخط صرف صحى قطر 300 مم بمنطقة الزمالك، داخل منطقة أعمال المترو بالمنطقة، وتم انتهاء الإصلاح.

وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرداتها، وأكدت توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة.