«مصر للطيران» تعلن بدء تشغيل رحلات من السعودية إلى القاهرة

أعلنت مصر للطيران، بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

يأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية.

ودعت مصر للطيران عملائها الراغبين في السفر من المملكة العربية السعودية ضرورة التواصل مع مكاتب مصر للطيران بالمملكة على رقم966122297732 بجدة، أو رقم 9660148395041 بالمدينة المنورة، أو رقم 9660114847300 بالرياض، أو رقم 966138985454 بالدمام، أو رقم 966163232222 بالقصيم، أو زيارة مكاتب مصر للطيران بالسعودية.