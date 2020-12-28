ماذا يعني مد إلغاء رسوم ATM؟ خبير يوضح أهداف «المركزي» من القرار

قال هشام إبراهيم الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري اليوم بتمديد مبادرة إلغاء عمولات السحب عبر ماكينات الصراف الالي له عدة أهداف.

وكانت "الوطن" قد انفردت منذ قليل بقرار تمديد البنك المركزي المصري لـ مبادرة إلغاء عمولات السحب من ماكينات الصراف الالي حتي شهر يونيو المقبل ولمدة 6 أشهر بداية من الاول من يناير المقبل.

عاجل: «المركزي» يمد مبادرة السحب من الماكينات بدون رسوم حتى نهاية مارس

الهدف الأول

وقال هشام إبراهيم الخبير المصرفي لـ«الوطن» أن الهدف الأول من قرار «المركزي» يأتي في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية لضمان أمن وسلامة العملاء والمواطنين في ظل إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا موضحا أن السماح للعميل من السحب من اي ماكينة صراف الي والتي يصل عددها إلى نحو 15 ألف ماكينة يمثل سهولة ومرونة أمام العميل للسحب من أي ماكينة مما يمنع التزاحم والتكدس علي الماكينات.

الهدف الثاني

وتابع «إبراهيم» أما الهدف الثاني يأتي في إطار دور البنك المركزي المصري بإعتباره المنظم للجهاز المصرفي بتحمل جزء من الأعباء الناتجة عن تقديم الخدمات المصرفية عن كاهل المواطن في ظل التداعيات السلبية لتفشي جائحة كورونا.

استارتيجية التحول الرقمي

اما عن ثالث أهداف القرار أكد «إبراهيم» أن الدولة تنفذ استراتيجية كبيرة للتحول الرقمي خلال الفترة الحالية لافتا إلي أن تعزيز وتسهيل الخدمات المالية المصرفية من شأنه أن يعزز قدرات الدولة في تنفيذ تلك الاستراتيجة.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في شهر مارس الماضي مبادرة تستهدف إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلى، وانتهت المبادرة في شهر سبتمبر الماضي .

ومدد "المركزي" المبادرة قبل نهاية شهر سبتمبر لمدة 3 أشهر جديدة تنتهي في شهر ديسمبر الحالي قبل ،ليقرر اليوم مد المبادرة لمدة 6 أشهر جديدة تبدأ في الأول من يناير المقبل وحتى شهر يونيو 2020.