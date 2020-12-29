القصة الكاملة لأسد الجونة.. يقيم في فيلا وسيعود لأفريقيا عقب رأس السنة

شهدت الفترة الأخيرة اقتناء البعض حيوانات برية بشكل كبير، وسجل منتجع الجونة لأول مرة اقتناء سيدة لأسد صغير «شبل» في فيلتها الخاصة بمنطقة الجولف بمنتجع الجونة ليثير الرعب في نفوس عقب إعلانها خروجه من الفيلا للتجول في الشوارع لمدة سبع ساعات قبل أن يتمكن أمن الجونة من الإمساك به.

جاء «أسد الجونة» برفقة مالكته والتى قررت الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة في منتجع الجونة، حيث كان يقيم في إحدى الفيلات الخاصة بمنطقة الجولف وبعد انتهاء الاحتفالات بساعات، خرج وحيداً للتنزه في شوارع الجونة لمدة سبع ساعات من الساعة الثامنة مساء وحتى الثالثة من ساعات قبل أن يلقي الأمن القبض عليه بمساعدة قاطني الجونة، وقالت مالكته إنها ستعيده إلى جنوب أفريقيا في بيئته الأصلية ولكن عقب الانتهاء من إجازتها عقب الاحتفال بأعياد رأس السنة.

تتردد السيدة بصفة مستمرة على منتجع الجونة للإقامة بفيلاتها الخاصة بمنطقة الجولف، واصطحبت معها أسدا صغيرا عمره تقريباً شهرين، ولم تتوقع أن يخرج الأسد وحيدا لمدة ساعات يتجول، فنشرت رسالة عبر أحد جروبات منتجع الجونة تطالب بالبحث عن أسد صغير خرج وحيداً وحسب ما جاء برسالتها عبر الفيس بوك أنه «أسد صغير لا يخيف أبدا وأتمنى عدم مطاردته حتى لا ينزعج».

كانت رسالتها عبر «فيس بوك» كفيلة لإثارة الرعب بين قاطني ورواد منتجع الجونة، ما اضطر الأمن إلى التدخل السريع وتحذير النزلاء ومالكى الوحدات عبر رسائل مباشرة على البريد الإلكترونى وأطلق الأمن الخاص بالجونة عددا من السيارات تطوف شوارع الجونة حتى تمكن من إلقاء القبض عليه بمساعدة الأهالي.

وقالت السيدة إنها عضو بإحدى جمعيات الرفق بالحيوان، وأنها تتواصل مع جمعيات في جنوب أفريقيا لإرسال الشبل لبيئته الأصلية، وبررت امتلاكها للأسد قائلة إنه ليس إلا «قط صغير».

وأوضحت أنها فتحت الباب في الساعة الثامنة مساء ولم تجده، وعقب البحث عنه بمشاركة الأهالي وأمن المنتجع تم العثور عليه في تمام الساعة الثالثة صباحا، بعد أن أخطر السكان أمن الجونة بالواقعة.

وأفاد دكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، بأن الأسد حيوان بري، ويجب على من يقتنيه أن يبلغ الجهات المختصة، وأن القانون يحظر اقتناء الحيوانات الشرسة في المنازل ويفرض عقوبة على مخالفة ذلك وتتوقف العقوبة وفقًا للتهمة الموجهة لمالكه، وتتوقف على حسب حجم الشبل وحجم التهديد الذي مثله للناس.

فيما قال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات إعلامية إن اقتناء بعض المواطنين للحيوانات الشرسة بشكل غير شرعي هو أمر خاطئ، ويجب إبلاغ الشرطة، والقانون يعاقب على اقتناء الحيوانات الشرسة وتصل التهمة إلى تهديد الأمن العام وترويع المواطنين.

وأضاف أن الأسد الخاص بمدينة الجونة سيتم الاحتفاظ به في حديقة الحيوان، وحتى الآن لم يصل إلى أي من حدائق الحيوان منذ تداول الخبر.